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МЗС України розпочало переговори про безвіз із заморськими територіями країн ЄС

Безвізовий режим між Україною та ЄС не буде поширюється на віддалені від європейського континенту острови
Міністерство закордонних справ (МЗС) розпочало переговори про скасування візового режиму з так званими заморськими територіями Франції та Нідерландів, але цей процес потребуватиме додаткового часу.
МЗС України розпочало переговори про безвіз із заморськими територіями країн ЄС Сінт-Мартена. Фото: dxnews.com

Про це йдеться у письмовій відповіді Департаменту консульської служби (ДКС) МЗС, інформує "Європейська правда".

Безвізовий режим між Україною та ЄС не буде поширюється на віддалені від європейського континенту острови, що мають статус "заморських території" цих держав – вони і надалі зберігають візові вимоги для українців.

МЗС вже ініціював переговори щодо поширення на них безвізового режиму з Україною та визнає, що вони заберуть деякий час.

"Запровадження безвізових поїздок на заморські території королівства Нідерланди... очікується не раніше осені 2017 року", - йдеться у відповіді ДКС МЗС.

Дипломати наголосили, що процедура є тривалою через те, що островні території – Аруби, Кюрасао та Сінт-Мартен – проводять власну міграційну політику.

У випадку заморських територій Франції ситуацію є іншою, рішення про безвіз ухвалюється в Парижі, однак воно також не є автоматичним та "потребуватиме внесення змін до діючого законодавства Франції".

Як відомо, нині у Франції відбувається зміна влади (уряд сформований у травні, парламентські вибори призначені на червень), що може дещо загальмувати процедуру. Водночас, парламентське схвалення не є необхідним, наголошують джерела ЄП.

До числа заморських територій Франції входять Гваделупа, Майотта, Мартиніка, Французька Гвіана, Реюньйон, Сен-Бартелемі, Сен-Мартен, Сен-П'єр і Мікелон, Волліс і Футуна, Французька Полінезія.  Нині вони дозволяють в’їзд для громадян України за шенгенською візою, виданою консульством Франції; після початку дії безвізу українці не матимуть змоги отримати таку візу і діючий біометричний паспорт.

Нагадаємо, що Президент України Петро Порошенко повідомив, що після надання Євросоюзом безвізового режиму для громадян України, низка країн Латинської Америки і Азії теж введуть "безвіз".

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