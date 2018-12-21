МЗС України розробило алгоритм дій для голосування за кордоном
"Ми закликаємо вже зараз громадян України перевірити свою наявність у списках виборців, які будуть формуватися. І в спокійному, не пожежному порядку, вжити необхідних кроків для внесення в ці списки, якщо вони мають намір голосувати. З цією метою ми розробили відповідну пам'ятку-алгоритм дій", - заявив державний секретар МЗС України Андрій Заяць, інформує LB.ua.
За його словами, робити це потрібно заздалегідь, тому що дуже складна логістика доставки виборчих списків, бюлетенів і т.д.
Загалом підготовку до виборів МЗС України проводить за двома напрямами. Перший - це сприяння роботі міжнародних та іноземних спостерігачів, які прибувають в Україну для спостереження за виборчим процесом.
Другий аспект, більш важливий і більш трудомісткий - це сприяння проведенню виборів у закордонному виборчому окрузі. "Закордонний виборчий округ - єдиний, до якого входять усі ті установи, які розташовані за кордоном", - сказав Заяць
Додамо, Центральна виборча комісія затвердила план проведення президентських виборів та порядок контролю за виборчими фондами кандидатів.
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