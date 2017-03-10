МЗС України вважає незаконним референдум у Каталонії

Україна підтримує готовність уряду Іспанії до політичного діалогу з парламентськими політичними силами для відновлення правопорядку

У Міністерстві закордонних справ України оприлюднили своє ставлення до референдуму про незалежність Каталонії від Іспанії.

"Україна вважає нелегітимним проведений каталонською владою 1 жовтня 2017 року референдум, який був заборонений Конституційним судом Іспанії через його невідповідність Конституції держави", - йдеться у відповіді речниці МЗС Мар'яни Беци на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

За її словами, Україна підтримує готовність уряду Іспанії до політичного діалогу з парламентськими політичними силами для відновлення правопорядку і стабільності в рамках конституційного поля країни.

"Переконані, що Іспанія як одна з лідерів демократії в світі, спираючись на міцний фундамент демократичних традицій і цінностей, які свого часу зумовили мирний перехід від диктатури до демократії і згодом - до членства в НАТО і ЄС, буде в демократичний спосіб вирішувати всі нагальні проблеми внутрішньополітичного життя", - додала речник МЗС.

Вона підкреслила, що Україна виступає за безумовну повагу суверенітету і територіальної цілісності всіх держав світу в межах міжнародно визнаних кордонів і дотримання ними основоположних принципів і норм міжнародного права.

Нагадаємо, що 1 жовтня, влада автономного регіону Іспанії Каталонії, всупереч забороні центральної влади, організувала референдум про незалежність території. Сутички на виборчих дільницях за участі іспанських силовиків почались ще зранку і тривають досі.

За вихід Каталонії зі складу Іспанії проголосувало 90% виборців, які прийшли на референдум і змогли проголосувати. Це приблизно 42,3 відсотка від загальної кількості виборців Каталонії, яка становить 5,34 мільйона.

Згідно заяви Єврокомісії, референдум про незалежність Каталонії від іспанської корони є незаконним, а ситуація, що склалася, є внутрішньою справою Іспанії.

Раніше повідомлялося, що поранення отримали щонайменше 11 силовиків, а кількість постраждалих каталонців під час сутичок зросла до 337 людей. Згодом стало відомо, що 761 громадянин звернувся по медичну допомогу.

Поліція Каталонії розслідує обставини загибелі трьох осіб в Барселоні.

Пожежники в Каталонії виказали підтримку референдуму про незалежність в регіоні і сформували людський бар'єр між поліцейською службою опозиції та виборцями.