МЗС України викликає угорського посла через скандальний вчинок Орбана

Міністерство закордонних справ України викликає посла Угорщини у зв’язку з обуренням на вчинок прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який прийшов на публічну подію у шарфі з мапою "Великої Угорщини", на якій у складі Угорщини зображено частину України.

Міністерство закордонних справ України викликає посла Угорщини у зв’язку з обуренням на вчинок прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який прийшов на публічну подію у шарфі з мапою "Великої Угорщини", на якій у складі Угорщини зображено частину України.

"Пропагування в Угорщині ідей ревізіонізму не сприяє розвитку українсько-угорських відносин. До МЗС України буде запрошений угорський посол, до відома якого буде доведено неприйнятність вчинку Віктора Орбана", - повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, передає Укрінформ.

Раніше, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прийшов на товариський футбольний матч між збірними Угорщини та Греції в Будапешті з шарфом, на якому зображена карта "Великої Угорщини" з частинами сусідніх держав, сучасної Австрії, Словаччини, Румунії, Хорватії, Сербії та України. Колись ці частини суверених держав входили до складу Королівства Угорщини. Але після Першої світової війни, Угорщина їх втратила за умовами Тріанонського мирного договору.

Згадки Орбаном втраченої "Великої Угорщини" за останні роки вже неодноразово спричиняли напругу у відносинах із сусідами.