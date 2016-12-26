МЗС України обговорило з послом Ізраїлю голосування в Радбезі ООН
"З українського боку було висловлено розчарування з приводу емоційної реакції окремих ізраїльських посадовців та політиків на результати голосування у Нью-Йорку. За підсумками зустрічі було домовлено зробити все можливе для того, щоб запобігти підвищенню градусу дискусії в українському та ізраїльському суспільств", - повідомляє прес-служба МЗС.
В МЗС зазначили, що Україна та Ізраїль домовились зосередити зусилля на підготовці проведення у Києві чергового раунду переговорів щодо проекту Угоди про вільну торгівлю та підготовки до підписання Імплементаційного протоколу до Угоди, що регулює трудову міграцію.
Також сторони домовилися продовжити переговори щодо подальшої лібералізації авіасполучення.
Нагадаємо, Прем'єр-міністр Біньямін Нетаньяху, який є також міністром закордонних справ Ізраїлю, прийняв рішення скасувати офіційний візит українського прем'єр-міністра Володимира Гройсмана в країну, який було заплановано на наступному тижні.
Посол України при ООН Володимир Єльченко пояснив, що будівництво ізраїльських поселень на палестинських територіях, відмовитися від яких закликала Ізраїль Рада Безпеки ООН у своїй резолюції, суперечить міжнародному праву.
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