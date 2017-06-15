МЗС України вимагає, щоб Чийгозу дозволили побачитися із тяжко хворою мамою
"Вимагаємо від окупаційної влади АРК дозволити політв'язневі Чийгозу побачитися з матір'ю, яка при смерті. Більше 2 років Чийгоз перебуває у в'язниці за політичними мотивами в окупованому Криму. Він має право побачити хвору матір", - заявила спікер МЗС Мар'яна Беца на своїй сторінці у Twitter.
f[1/2 Вимагаємо від окупаційної влади АРК дозволити політв'язню А.Чийгозу побачитись з матір'ю, яка при смерті #FreeChiygoz— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 15 июня 2017 г.
Як відомо, Верховний суд в анексованому Криму відмовив у клопотанні захисту лідера кримських татар Ахтема Чийгоза щодо надання йому дозволу побачитися з важкохворою матір’ю.
Ахтем Чийгоз був затриманий в січні 2015 роки за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальників протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство".
"Справа Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на два: окремо - по заступнику голови Меджлісу кримських татар Ахтему Чийгоз, і окремо по інших фігурантам процесу - Алі Асанову і Мустафі Дегерменджі.Підконтрольний Кремлю Верховний суд окупованого Криму в рамках чергового засідання у кримінальній справі стосовно заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза допитує екс-главу Республіканського комітету АРК з інформації Шевкета Меметова.
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