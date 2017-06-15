МЗС України вимагає, щоб Чийгозу дозволили побачитися із тяжко хворою мамою

Більше двох років Чийгоз перебуває у в'язниці за політичними мотивами в окупованому Криму

Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії дозволити заступникові голови Меджлісу, політв'язню Ахтему Чийгозу побачитися з його тяжко хворою матір'ю.

"Вимагаємо від окупаційної влади АРК дозволити політв'язневі Чийгозу побачитися з матір'ю, яка при смерті. Більше 2 років Чийгоз перебуває у в'язниці за політичними мотивами в окупованому Криму. Він має право побачити хвору матір", - заявила спікер МЗС Мар'яна Беца на своїй сторінці у Twitter.

f[1/2 Вимагаємо від окупаційної влади АРК дозволити політв'язню А.Чийгозу побачитись з матір'ю, яка при смерті #FreeChiygoz — Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 15 июня 2017 г.

Як відомо, Верховний суд в анексованому Криму відмовив у клопотанні захисту лідера кримських татар Ахтема Чийгоза щодо надання йому дозволу побачитися з важкохворою матір’ю.