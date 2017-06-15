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МЗС України вимагає, щоб Чийгозу дозволили побачитися із тяжко хворою мамою

Більше двох років Чийгоз перебуває у в'язниці за політичними мотивами в окупованому Криму
Міністерство закордонних справ України вимагає від Росії дозволити заступникові голови Меджлісу, політв'язню Ахтему Чийгозу побачитися з його тяжко хворою матір'ю.
МЗС України вимагає, щоб Чийгозу дозволили побачитися із тяжко хворою мамою Ахтем Чийгоз. Фото: rbc.ua

"Вимагаємо від окупаційної влади АРК дозволити політв'язневі Чийгозу побачитися з матір'ю, яка при смерті. Більше 2 років Чийгоз перебуває у в'язниці за політичними мотивами в окупованому Криму. Він має право побачити хвору матір", - заявила спікер МЗС Мар'яна Беца на своїй сторінці у Twitter.

Як відомо, Верховний суд в анексованому Криму відмовив у клопотанні захисту лідера кримських татар Ахтема Чийгоза щодо надання йому дозволу побачитися з важкохворою матір’ю.

Ахтем Чийгоз був затриманий в січні 2015 роки за участь в мітингу на підтримку територіальної цілісності України перед будівлею Верховної Ради Криму 26 лютого 2014 року. Тоді мітингувальників протистояли проросійські активісти, в тому числі, з партії "Русское единство".

"Справа Чийгоза" російський суд розглядає в рамках "справи 26 лютого" після того, як суд на закритому засіданні розділив цю справу на два: окремо - по заступнику голови Меджлісу кримських татар Ахтему Чийгоз, і окремо по інших фігурантам процесу - Алі Асанову і Мустафі Дегерменджі.Підконтрольний Кремлю Верховний суд окупованого Криму в рамках чергового засідання у кримінальній справі стосовно заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза допитує екс-главу Республіканського комітету АРК з інформації Шевкета Меметова.

 

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15 06 2017 21:42
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