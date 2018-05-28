НОВИНИУ Міністерстві закордонних справ України вкотре підкреслюють політичну вмотивованість справи проти українського журналіста Романа Сущенка, якого незаконно тримають у Російській Федерації, і вимагають його звільнення.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МЗС України вимагає звільнення Сущенка
Сторона обвинувачення вимагає для українського журналіста 14 років колонії строгого режиму
Фото: facebook.com/UkraineMFA
"Вчергове підкреслюємо політичну вмотивованість справи, вимагаємо звільнити журналіста Сущенка – заручника агресії РФ", – написала у Twitter речник МЗС України Мар'яна Беца.
Як відомо, ФСБ Росії затримала журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка наприкінці вересня 2016 року. Його звинуватили у шпигунстві.
25 квітня адвокат Марк Фейгін, який захищає інтереси Романа Сущенка, заявив, що того вночі перевели до одиночної камери.
Сьогодні, 28 травня, сторона обвинувачення попросила Московський міський суд засудити українського журналіста Романа Сущенка до 14 років в'язниці.
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