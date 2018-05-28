Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

МЗС України вимагає звільнення Сущенка

Сторона обвинувачення вимагає для українського журналіста 14 років колонії строгого режиму
У Міністерстві закордонних справ України вкотре підкреслюють політичну вмотивованість справи проти українського журналіста Романа Сущенка, якого незаконно тримають у Російській Федерації, і вимагають його звільнення.
МЗС України вимагає звільнення Сущенка Фото: facebook.com/UkraineMFA

"Вчергове підкреслюємо політичну вмотивованість справи, вимагаємо звільнити журналіста Сущенка – заручника агресії РФ", – написала у Twitter речник МЗС України Мар'яна Беца.

Як відомо, ФСБ Росії затримала журналіста "Укрінформу" Романа Сущенка наприкінці вересня 2016 року. Його звинуватили у шпигунстві.

25 квітня адвокат Марк Фейгін, який захищає інтереси Романа Сущенка, заявив, що того вночі перевели до одиночної камери.

Сьогодні, 28 травня, сторона обвинувачення попросила Московський міський суд засудити українського журналіста Романа Сущенка до 14 років в'язниці.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 05 2018 15:38
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

"Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброї

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.