МЗС України висловило протест чеським депутатам, які незаконно відвідали Крим
"...Черговий рецидив порушення українського законодавства з боку згаданих політиків, які, попри неодноразові попередження, продовжують грубо ігнорувати не лише українські закони, але й міжнародне право. Згаданим політикам було б не зайвим знати, що у резолюції № 68/262 від 27 березня 2014 Генеральна Асамблея ООН — організації, авторитет якої визнають навіть чеські комуністи — підтвердила суверенітет і територіальну цілісність України та закликала країни члени утриматися від дій, які б могли бути інтерпретовані як визнання зміни статусу українського Криму", - наголошують українські дипломати, повідомляє "Громадське".
"Ті, хто допомагає Росії виправдати свої злочини, не можуть не розуміти, що є інструментом в руках Кремля, який, прикриваючись цими "візитами", безкарно продовжуватиме репресії, арешти, тортури і вбивства українців та кримських татар в окупованому Криму", — додали у відомстві.
"Україна залишає за собою право застосувати до іноземних громадян, які грубо і систематично порушують правила в’їзду на окуповані території, увесь спектр санкцій, передбачений українським законодавством", нагадало МЗС.
Нагадаємо, група словацьких депутатів наполягає на своїх планах відвідати окупований Крим попри попередження посла України Юрія Мушки, що це буде порушенням українських законів.
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