МЗС України закликає світ посилити тиск на Росію

В Україні не визнають ухвалення Кремлем указу про визнання документів "ЛНР" та "ДНР"

В українському Міністерстві закордонних справ закликали міжнародних партнерів України до посилення тиску на Російську Федерацію з метою неухильного виконання нею Мінських домовленостей та повернення Кремля в міжнародне правове поле.

Російська сторона вкотре порушує державний суверенітет і територіальну цілісність України, свої міжнародні зобов'язання та фундаментально порушує Мінські домовленості. Про це йдеться у заяві МЗС України у відповідь на підписання президентом Російської Федерації Владіміром Путіним указу про визнання документів, виданих проросійськими бойовиками на окупованих територіях Донбасу, повідомляє "Українська Правда".

"В Україні не визнають ухвалення Кремлем указу про визнання так званих документів, що видані на територіях окремих районів Донецької та Луганської областей України. Це, де-факто, є визнанням контрольованих Росією на окупованих українських територіях Донбасу нелегітимних органів влади", – заявили в МЗС України.

У відомстві закликали міжнародних партнерів України "посилити тиск на Росію з метою неухильного виконання нею Мінських домовленостей та повернення Кремля в міжнародне правове поле".

Зазначимо, Президент України Петро Порошенко назвав визнання Росією паспортів так званих "ДНР" та "ЛНР" черговим доказом російської окупації і порушенням міжнародного права.

Підписання президентом Росії Владіміром Путіним указу про визнання паспортів та інших документів квазідержавних терористичних угруповань "ЛНР" і "ДНР" секретар РНБО Олександр Турчинов вважає виходом Російської Федерації з Мінського процесу.

Нагадаємо, сьогодні, 18 лютого президент Росії Владімір Путін підписав указ про визнання документів, виданих громадянам України та особам без громадянства, які проживають на окупованих територіях Донецької та Луганської областей України. Таким чином, Росія фактично визнала паспорти так званих самоназваних "ЛНР" та "ДНР".

Видавати "паспорти республіки" терористична організація "ДНР" почала в 2016 році.