МЗС України закликав країни Будапештського меморандуму почати консультації
24 роки тому Україна відмовилася від ядерної зброї в обмін на гарантії безпеки, які були закріплені Великобританією, США і Росією в Будапештському меморандумі у зв'язку з приєднанням України до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Зокрема, ці країни зобов'язалися утримуватися від погроз або застосування сили проти територіальної цілісності чи політичної незалежності України.
Тим не менш, підкреслює МЗС, 25 листопада РФ здійснила черговий акт збройної агресії проти України - захопила кораблі Військово-морських сил України в Чорному морі і Керченській протоці.
"27 листопада 2018 року Міністерство закордонних справ України, на підставі пункту 6 меморандуму, звернулося до країн-підписантів Будапештського меморандуму з вимогою проведення термінових консультацій з метою забезпечення повного дотримання зобов'язань і негайного припинення агресії РФ проти України", - повідомляє прес-служба зовнішньополітичного відомства.
Українські дипломати наголошують, що Україна незмінно розглядає Будапештський меморандум як важливий міжнародний інструмент забезпечення безпеки України і вимагає від Росії в повній мірі дотримуватися взятих на себе зобов'язань.
"Агресія РФ і порушення умов відмови України від ядерної зброї підриває міжнародний режим нерозповсюдження і буде визначати майбутнє відносин з країнами, які можуть вибрати шлях розробки цього типу озброєння", - йдеться в заяві.
У МЗС зазначили, що тільки дієві кроки зможуть відновити довіру до Будапештського меморандуму.
Нагадаємо, що НАТО уважно моніторить ситуацію в Чорному морі і збільшує свою військову присутність у регіоні.
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