Концерт є символом солідарності і підтримки тих, хто виступає проти російської окупації Криму

У середу ввечері, 14 червня, у дворі Міністерства закордонних справ України в Києві проходить джазовий концерт MFAOpenAir2017 Музика вільних людей. Українські дипломати надіслали запрошення всім своїм колегам, в тому числі і російським.

Джазовий вечір в Києві проходить у співпраці з Koktebel Jazz Festival. Останній втратив можливість проводити свої концерти з окупацією Криму, тому вже третій рік бере участь в активностях на материку, повідомляє УНІАН.

MFAOpenAir також проходить вже третій рік поспіль. У нинішньому - фестиваль присвятили питанням повернення Криму. У перший рік свого проведення, в 2015-му, музика звучала, щоб привернути увагу до проблем незаконного утримування в РФ українців.

Нинішній джаз прийшли послухати міністри закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем і Литви Лінас Лінас Антанас Лінкявічюс.

Нагадаємо, постійний ведучий міжнародного музичного фестивалю Koktebell Jazz Festival Олексій Коган повідомив, що отримував пропозиції про співпрацю від організаторів фестивалю Koktebel Jazz Party, який проводить МІА Росія Сьогодні Дмитра Кисельова в Коктебелі після російської анексії Криму.