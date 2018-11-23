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МЗС України засуджує прибуття гумдопомоги РФ на Донбас

У МЗС заявили, що це "провокація всупереч Мінським домовленостям"
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що рішуче засуджують "черговий "гумконвой" РФ".
МЗС України засуджує прибуття гумдопомоги РФ на Донбас Фото: mchs.gov.ru

"Рішуче засуджуємо черговий "гумконвой" РФ як грубе і цинічне порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Чергова провокація всупереч Мінським домовленостям", – заявила речниця МЗС Катерина Зеленко.

У МНС Росії повідомили, що 83-тя автомобільна колона міністерства доставила понад 400 тонн гуманітарного вантажу мешканцям Донецької і Луганської областей України.

Нагадаємо, у вересні на тимчасово окуповані території Донбасу доправили понад 100 тонн гуманітарного вантажу від Організації об'єднаних націй.

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23 11 2018 23:00
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