CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Міністерстві закордонних справ України заявили, що рішуче засуджують "черговий "гумконвой" РФ".
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МЗС України засуджує прибуття гумдопомоги РФ на Донбас
У МЗС заявили, що це "провокація всупереч Мінським домовленостям"
Фото: mchs.gov.ru
"Рішуче засуджуємо черговий "гумконвой" РФ як грубе і цинічне порушення суверенітету і територіальної цілісності України. Чергова провокація всупереч Мінським домовленостям", – заявила речниця МЗС Катерина Зеленко.
У МНС Росії повідомили, що 83-тя автомобільна колона міністерства доставила понад 400 тонн гуманітарного вантажу мешканцям Донецької і Луганської областей України.
Нагадаємо, у вересні на тимчасово окуповані території Донбасу доправили понад 100 тонн гуманітарного вантажу від Організації об'єднаних націй.
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