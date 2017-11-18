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ПОЛІТИКА НОВИНИ

МЗС України заявляє, що дії Польщі щодо Шеремети суперечать двостороннім домовленостям

У МЗС Польщі офіційно підтвердили заборону на в’їзд до країни Святославу Шереметі
МЗС України заявляє, що заборона на в’їзд до Польщі секретарю держкомісії у справах увічнення пам'яті учасників АТО, пам'яті учасників жертв війни та політичних репресій Святославу Шереметі суперечить домовленостям, досягнутим у Кракові 17 листопада.
МЗС України заявляє, що дії Польщі щодо Шеремети суперечать двостороннім домовленостям Фото: dt.ua

Як повідомляє МЗС України, 18 листопада 2017 року до міністерства запросили посла Республіки Польща в Україні Яна Пєкло і під час зустрічі було наголошено, що заборона на в'їзд до Польщі Шереметі суперечить логіці конструктивних домовленостей співголів Консультаційного комітету Президентів України та Польщі, які були досягнуті 17 листопада 2017 року у Кракові.

МЗС висловило сподівання, що досягнуті напередодні двосторонні домовленості дозволять невідкладно вирішити ситуацію із Шереметою.

Раніше в міністерстві закордонних справ Польщі підтвердили заборону на в’їзд до країни секретарю української державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам’яті учасників АТО, пам’яті учасників жертв війни та політичних репресій Святославу Шереметі. Таке рішення пов'язане з ухваленою у квітні у Києві забороною на проведення пошуків та ексгумації польських жертв війни та конфліктів на території України, цитує польський телеканал TVN слова речника МЗС Польщі Артура Ломпарта, пише DW.

Представниця польської прикордонної служби Елжбета Пікор у суботу повідомила, що Шеремету не дозволили перетнути кордон через те, що його прізвище було у базі даних про осіб, яким заборонено в'їзд до Польщі.

Нагадаємо, в суботу о 12:00 на міжнародному пункті пропуску "Шегині" польські прикордонники не впустили в Польщу Святослава Шеремету, який їхав у Ланцут разом із делегацією товариства "Надсяння" для вшанування загиблих українських воїнів УНР. Прикордонники повідомили українцю, що йому заборонено в'їзд на рік у Польщу і зону Шенгену.

З цього приводу до МЗС України в суботу було викликано посла Польщі в Україні Яна Пєкла.

Раніше в МЗС Польщі заявили, що країна публічно не інформуватиме про те, кого внесено в "чорний список" українців, яким заборонено в'їжджати до Польщі. Водночас глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що цей список небажаних осіб є коротким і містить всього "кілька прізвищ".

 

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