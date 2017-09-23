МЗС України заявляє, що візит президента Румунії "перенесено", а не скасовано
У коментарі УНІАН в міністерстві наголосили, що не вважають візит "скасованим". "Візит не скасовано, а перенесено", - наголосили у зовнішньополітичному відомстві.
Також в МЗС зазначили, що відповідну ноту отримали ще минулого тижня. Водночас, нова дата, на яку нібито перенесений візит, не називається.
"Ми розчаровані небажанням румунської сторони щодо діалогу між лідерами. Внутрішньополітична дискусія не має негативно впливати на двосторонні відносини. Ми підтверджуємо зацікавленість у продовженні конструктивного діалогу й очікуємо на його продовження найближчим часом", - додали в українському зовнішньополітичному відомстві.
Як відомо, президент Румунії Клаусс Йоганніс скасував візит в Україну і зустріч з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом у зв'язку з прийнятим Верховною Радою законом "Про освіту".
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Додамо, що румунський парламент у середу ухвалив декларацію, в якій висловлено надію на дотримання європейських стандартів у сфері захисту прав національних меншин, які проживають в Україні, після прийняття Верховною Радою закону "Про освіту".
Нагадаємо, що 5 вересня Верховна Рада ухвалила закон про освіту, який започатковує реформу освіти в Україні. Закон, серед іншого, визначає, що мовою освітнього процесу в закладах освіти є державна мова.
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