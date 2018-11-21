МЗС України звинувачує РФ у маніпулюванні угодою про Азовське море
Про це йдетсья в коментарі МЗС України.
"Ми вчергове спостерігаємо вільне читання і трактування з боку Росії норм двосторонніх і багатосторонніх угод. Жодне положення Договору 2003 року не дає Росії права здійснювати дискримінаційні та тривалі перевірки суден, які прямують до українських портів. Росія не має права перешкоджати свободі судноплавства – ані згідно з Конвенцією ООН з морського права, ані згідно з двосторонньою договірною базою", – заявили в українському МВС.
У відомстві подякували партнерам України за "чітку і послідовну позицію щодо засудження порушень міжнародного права з боку Росії в Азовському морі і Керченській протоці".
"Україна і надалі залишатиметься вірною Статуту ООН і нормам міжнародного права та продовжить захищати свої права в арбітражному провадженні щодо порушення Росією Конвенції ООН з морського права в Чорному і Азовському морях та у Керченській протоці", – додали в міністерстві.
Нагадаємо, Міністерство закордонних справ Російської Федерації застерегло Україну від спроб переглядати статус Азовського моря як внутрішніх вод двох країн, заявивши, що "перевірки судів в Азово-Керченській акваторії береговою охороною Прикордонної служби ФСБ Росії обґрунтовані і правомірні".
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