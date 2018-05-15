МЗС відкликав з Німеччини консула Марущинця через антисемітські висловлювання
"Ми його вже відкликали для дисциплінарного провадження. Завтра він буде в Києві, будемо розбиратися. Але якщо всі факти підтвердяться, тому що, то що ми бачили - це не обов'язково все, то, звичайно, в МЗС шансів у таких людей немає", - сказав міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі телеканалу АТR ввечері в понеділок.
Нагадаємо, інформацію про те, що співробітник генконсульства України в Гамбурзі Василь Марущинець публікує на своїх сторінках у соціальних мережах повідомлення антисемітського змісту поширив блогер Анатолій Шарій.
Сторінка дипломата доступна для перегляду лише друзям дипломата в соціальній мережі.
Держсекретар Міністерства закордонних справ України відкрив дисциплінарне провадження через інформацію про антисемітські висловлювання консула України у Гамбурзі Василя Марущинця.
МЗС відсторонив Марущинця від виконання обов'язків на час дисциплінарного провадження.
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