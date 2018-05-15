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МЗС відкликав з Німеччини консула Марущинця через антисемітські висловлювання

"Звичайно, в МЗС шансів у таких людей немає", - заявив Клімкін
Міністерство закордонних справ відкликало консула України в Гамбурзі Василя Марущинця на час перевірки інформації про антисемітські постах в соціальних мережах.
МЗС відкликав з Німеччини консула Марущинця через антисемітські висловлювання Фото: соцмережі

"Ми його вже відкликали для дисциплінарного провадження. Завтра він буде в Києві, будемо розбиратися. Але якщо всі факти підтвердяться, тому що, то що ми бачили - це не обов'язково все, то, звичайно, в МЗС шансів у таких людей немає", - сказав міністр закордонних справ Павло Клімкін в ефірі телеканалу АТR ввечері в понеділок.

Нагадаємо, інформацію про те, що співробітник генконсульства України в Гамбурзі Василь Марущинець публікує на своїх сторінках у соціальних мережах повідомлення антисемітського змісту поширив блогер Анатолій Шарій.

Сторінка дипломата доступна для перегляду лише друзям дипломата в соціальній мережі.

Держсекретар Міністерства закордонних справ України відкрив дисциплінарне провадження через інформацію про антисемітські висловлювання консула України у Гамбурзі Василя Марущинця.

МЗС відсторонив Марущинця від виконання обов'язків на час дисциплінарного провадження.

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