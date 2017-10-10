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МЗС відповіло на заяву Угорщини про перегляд асоціації з ЄС через мову

Дискусія має вестися на основі аргументів, вважають в українському МЗС
МЗС України здивоване заявою міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто стосовно перегляду угоди про асоціацію між Україною та ЄС через новий закон України "Про освіту".
МЗС відповіло на заяву Угорщини про перегляд асоціації з ЄС через мову Фото: expres.ua

Про це йдеться у заяві українського МЗС.

"Угорщина має право порушувати будь-яке питання в рамках ЄС. Але рішення стосовно України не можуть прийматися без України, яка платить надзвичайно високу ціну за своє місце в Європі", - йдеться у заяві.

В МЗС вказали, що неодноразово наголошували на своїй відкритості до предметних переговорів.

"Попри пропозицію української сторони щодо спільного відвідання Закарпаття главами МЗС двох країн, угорською стороною було ухвалено рішення здійснити такий візит в односторонньому порядку", - повідомили в МЗС.

Там вказали, що міністр закордонних справ Павло Клімкін готовий відвідати Будапешт 12 жовтня, а міністр освіти і науки України Лілія Гриневич підтвердила готовність зустрітися з міністром людських ресурсів Угорщини Золтаном Балогом у Києві 19 жовтня.

"Дискусія має вестися на основі аргументів", - заявили в МЗС.

Нагадаємо, що МЗС Угорщини хоче перегляду Угоди про асоціацію Україна-ЄС через освітній закон.

12 жовтня ПАРЄ проведе термінові дебати щодо мовних норм українського закону "Про освіту".

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5 вересня Верховна Рада 255 голосами прийняла закон "Про освіту", який, зокрема, регулює питання використання української мови в сфері освіти. 28 вересня закон вступив в силу.

Закон передбачає, що діти, які підуть в школи з 1 вересня 2018 року, матимуть можливість навчатися рідною мовою тільки в початковій школі - перші чотири роки. З п'ятого класу всі предмети повинні викладатися українською мовою

Офіційні органи країн, які мають велику діаспору в Україні (Угорщина, Румунія, Молдова, Греція), висловили протест через цієї норми.

Найбільш жорстку і принципову позицію зайняв офіційний Будапешт. Угорщина навіть пригрозила блокувати будь-які ініціативи України у її просуванні у напрямку європейської інтеграції та участі у програмах Східного партнерства.

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10 10 2017 20:59
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