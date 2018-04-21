МЗС: вплив Москви на Будапешт зростає і це загрожує не лише Києву

За словами заступника Павла Клімкіна, Угорщина використовує своє членства в НАТО для тиску на Україну в інтересах "третьої сторони"

Заступник міністра закордонних справ Василь Боднар заявив, що вплив Москви на Будапешт зростає, а це може стати загрозою не тільки для Києва, але і для єдності НАТО.

"Газ, атомна електростанція, ВПК, багато інших речей, про які можна говорити. Я не хочу звинувачувати, не маючи цих... Але політично я можу допустити те, що вплив Москви на Будапешт, на жаль, зростає. І це є загрозою не тільки для Києва, але й для Європи, для єдності в НАТО і для розуміння того, як гібридно діє Росія", - зазначив дипломат в інтерв'ю "Радіо Свобода".

За його словами, Угорщина використовує своє членства в НАТО для тиску на Україну в інтересах "третьої сторони".

"На території України проживають угорці, які є складовою українського суспільства, їхня безпека мала би бути ключовим інтересом для Угорщини. Тому Україна в НАТО була би більш вигіднішою для Угорщини, ніж навпаки. Тому я підозрюю, що це не інтерес Угорщини, в даному випадку Угорщина проштовхує в НАТО, а інтерес третьої сторони", - зазначив Боднар, уточнивши, що під "третьою стороною" має на увазі Росію.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто пообіцяв заблокувати участь Президента України Петра Порошенка у саміті НАТО, який відбудеться в Брюсселі у липні 2018 року.

Також Сійярто висловив невдоволення планами Міноборони України відновити військову частину в Берегово.

Заступник глави МЗС України Василь Боднар прокоментував заяви Угорщини, відзначивши, що "бажання заробити голоси на виборах перемагає здорову логіку".