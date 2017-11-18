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ПОЛІТИКА НОВИНИ

МЗС викликає посла Польщі через заборону на в'їзд українському чиновнику

Святославу Шереметі повідомили, що йому заборонено в'їзд на рік в Польщу і Шенгенську зону
Міністерство закордонних справ України викликало польського посла Яна Пєкла в зв'язку з недопуском в країну і забороною на в'їзд для секретаря Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників АТО, жертв війни та політичних репресій Святослава Шеремета.
МЗС викликає посла Польщі через заборону на в Святослав Шеремета. Фото: varianty.lviv.ua

"Терміново викликаємо Посла Польщі в Україні у зв'язку з недопуском секретаря Державної міжвідомчої комісії Святослава Шеремету до Польщі", - повідомила речник українського МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

Як відомо, польські прикордонники у суботу, 18 листопада, не впустили в країну відповідального секретаря Державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті учасників антитерористичної операції, жертв війни та політичних репресій Святослава Шеремету.

Нагадаємо, що за даними джерел польського видання Dziennik, Польща заборонила в’їзд очільнику Інституту національної пам'яті Володимиру В'ятровичу. Сам В'ятрович заявив, що ще не отримував офіційних повідомлень від польської влади.

У свою чергу посол України в Польщі Андрій Дещиця заявив, що наразі немає офіційного підтвердження того, що Польща внесла очільника Інституту національної пам’яті України Володимира В’ятровича до списку персон нон грата.

9 листопада стало відомо, що Міністерство закордонних справ Польщі готує список українців, яким буде заборонений в'їзд до країни.

За словами глави МЗС Польщі Вітольда Ващиковського, список українців, яким заборонено в'їзд до Польщі, містить декілька прізвищ.

 

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