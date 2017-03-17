Україна викликала посла Сербії через візит парламентаріїв до Криму
Всупереч численним попередженням з боку української сторони сербські політики демонстративно порушили законодавство України та міжнародне право та відкрито закликали до визнання Криму територією РФ, знехтувавши цим самим офіційною позицією Республіки Сербія, яка твердо стоїть на захисті суверенітету і територіальної цілісності України, - заявила речниця МЗС Мар'яна Беца на брифінгу 17 березня, інформує "Українська правда".
"Розглядаємо дії цих політиків як вияв свідомої зневаги до ключових принципів міжнародного права, передусім суверенітету і територіальної цілісності незалежних держав, і схвалення ними злочинної політики Росії, спрямованої на системні і масштабні порушення прав людини на окупованому півострові", – зазначають в МЗС.
Дипломати наголошують, що порушники будуть притягнуті до відповідальності згідно з чинним українським законодавством.
Також МЗС очікує на відповідну оцінку їхніх дій з боку сербської влади.
Зокрема 17 березня посла Сербії викликали в МЗС для надання роз’яснень.
"МЗС вкотре звертається з вимогою до усіх іноземних громадян чітко дотримуватися законодавства України", – наголосила Беца.
Нагадаємо, глава проросійської "Сербської народної партії" Ненад Попович відвідав окупований Крим і виступив у будівлі парламенту в Сімферополі.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану