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Україна викликала посла Сербії через візит парламентаріїв до Криму

Дипломати наголошують, що порушники будуть притягнуті до відповідальності згідно з чинним українським законодавством
Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує поїздку групи сербських парламентаріїв до тимчасово окупованої Російською Федерацією Автономної Республіки Крим.
Україна викликала посла Сербії через візит парламентаріїв до Криму Фото: expres.ua

Всупереч численним попередженням з боку української сторони сербські політики демонстративно порушили законодавство України та міжнародне право та відкрито закликали до визнання Криму територією РФ, знехтувавши цим самим офіційною позицією Республіки Сербія, яка твердо стоїть на захисті суверенітету і територіальної цілісності України, -  заявила речниця МЗС Мар'яна Беца на брифінгу 17 березня, інформує "Українська правда".

"Розглядаємо дії цих політиків як вияв свідомої зневаги до ключових принципів міжнародного права, передусім суверенітету і територіальної цілісності незалежних держав, і схвалення ними злочинної політики Росії, спрямованої на системні і масштабні порушення прав людини на окупованому півострові", – зазначають в МЗС.

Дипломати наголошують, що порушники будуть притягнуті до відповідальності згідно з чинним українським законодавством.

Також МЗС очікує на відповідну оцінку їхніх дій з боку сербської влади.

Зокрема 17 березня посла Сербії викликали в МЗС для надання роз’яснень.

"МЗС вкотре звертається з вимогою до усіх іноземних громадян чітко дотримуватися законодавства України", – наголосила Беца.

Нагадаємо, глава проросійської "Сербської народної партії" Ненад Попович відвідав окупований Крим і виступив у будівлі парламенту в Сімферополі.

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