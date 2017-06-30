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МЗС вимагає допустити консулів до незаконно утримуваних в РФ громадян України

Москва має намір приховати факти безправ'я і політичної спрямованості справ проти українців
Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв'язку з системними відмовами російської сторони надати консулу України дозвіл на відвідування Олега Сенцова, Олександра Кольченка, Рустема Ваїтова, Руслана Зейтуллаєва і Ферата Сайфуллаєва та інших незаконно утримуваних у Росії громадян України.
МЗС вимагає допустити консулів до незаконно утримуваних в РФ громадян України Фото: mo.odessa.ua

"Міністерство розцінює необґрунтовані та складені за єдиним зразком відмови у праві консульської посадової особи відвідати незаконно ув'язнених українців як грубе порушення взятих на себе Російською Федерацією міжнародних зобов'язань, а також - положень Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року та Консульської конвенції між Україною і Російською Федерацією 1993 року", - йдеться в заяві МЗС.

У МЗС зазначають, що свідоме нехтування правом консула на відвідування співвітчизників в установах їх утримання свідчить про намір Москви "приховати факти безправ'я і політичної спрямованості справ щодо громадян України".

Нагадаємо, раніше Європейський парламент прийняв резолюцію з вимогою до Росії звільнити 31 українця.

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30 06 2017 23:24
ТЕГИ: Росія, МЗС
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