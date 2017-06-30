МЗС вимагає допустити консулів до незаконно утримуваних в РФ громадян України
"Міністерство розцінює необґрунтовані та складені за єдиним зразком відмови у праві консульської посадової особи відвідати незаконно ув'язнених українців як грубе порушення взятих на себе Російською Федерацією міжнародних зобов'язань, а також - положень Віденської конвенції про консульські зносини 1963 року та Консульської конвенції між Україною і Російською Федерацією 1993 року", - йдеться в заяві МЗС.
У МЗС зазначають, що свідоме нехтування правом консула на відвідування співвітчизників в установах їх утримання свідчить про намір Москви "приховати факти безправ'я і політичної спрямованості справ щодо громадян України".
Нагадаємо, раніше Європейський парламент прийняв резолюцію з вимогою до Росії звільнити 31 українця.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків