МЗС вимагає допустити омбудсмена Денісову до ув'язненого в РФ українця Карпюка

У Міністерстві закордонних справ України висловили протест через відмову уповноваженій Верховної Ради з прав людини Людмилі Денісовій відвідати ув'язненого в Росії українця Миколу Карпюка.

"РФ продовжує свою "гру". Попри домовленості Омбудсмену Л. Денісовій відмовили у зустрічі з М. Карпюком. Висловлюємо протест, вимагаємо доступу", – повідомила речниця МЗС Мар'яна Беца.

Раніше 16 червня Денісова повідомила, що в російському місті Владимирі начальник в'язниці, де перебуває Карпюк, відмовився допустити її до ув'язненого, а її заяву пообіцяв розглянути вже в понеділок, 18 червня.

"Подала заяву до Володимирського Централу на зустріч із Миколою Карпюком. До мене вийшов начальник виправного закладу і прийняв мою заяву. Він повідомив, що зараз моя зустріч із Миколою неможлива ані як Уповноваженого, ані як приватної особи. Як Уповноваженого мене не можуть допустити, тому що не надійшли відповідні документи. Як приватну особу - тому що завершився час подання заяви. Втім керівник установи запевнив мене, що мою заяву почнуть розглядати вже на початку тижня", – зазначила Денісова.

Українця Миколу Карпюка у травні 2016 року суд у російській республіці Чечні засудив до 22,5 років за звинуваченням в участі у Першій чеченській війні. Він свою провину заперечує і заявляє, що ніколи не був у Чечні.

Нагадаємо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, яка перебуває з поїздкою у Росії, досі не змогла відвідати жодного українського політв'язня і не знає нічого про стан Олега Сенцова.