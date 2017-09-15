МЗС вимагає, щоб Росія допустила до Павла Гриба українських лікарів

У відомстві обурені недопуском до затриманого українських лікарів, незважаючи на численні звернення

Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони негайно дозволити українським лікарям провести обстеження українця Павла Гриба, який утримується в Краснодарі.

"11 вересня Європейський суд з прав людини дав РФ термін до 25 вересня повідомити суду про актуальний стан здоров'я П.Гриба і про рекомендовані йому лікарські препарати. З огляду на критичний стан здоров'я П.Гриба, Міністерство вимагає від російської сторони невідкладно надати можливість провести обстеження затриманого українськими лікарями, які готові терміново прибути до місця його утримання", - йдеться в заяві на сайті МЗС.

У відомстві обурені недопуском до затриманого українських лікарів, незважаючи на численні звернення.

"Закликаємо міжнародне співтовариство засудити жорстоке поводження російської сторони з незаконно затриманим громадянином України П.Грибом і посилити політичний та дипломатичний тиск на Російську Федерацію для його звільнення", - йдеться в коментарі.

Нагадаємо, що сина співробітника Держприкордонслужби України, 19-річного Павла Гриба 17 серпня заарештували в Краснодарі на два місяці.

У четвер, 7-го вересня, МЗС України повідомило, що зниклий 24 серпня в Білорусі 19-річний громадянин України Павло Гриб перебуває в слідчому ізоляторі міста Краснодар (Росія).