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МЗС вимагає від Москви розслідувати обстріл українського АН-26

Київ називає такі дії Росії черговою провокацією
Міністерство закордонних справ України висловило протест МЗC Росії у зв’язку з обстрілом 1 лютого транспортного літака ВМС України Ан-26, який здійснював тренувальний політ у районі Одеського газового родовища у виключній (морській) економічній зоні України.
МЗС вимагає від Москви розслідувати обстріл українського АН-26 Фото: expres.ua

Київ називає такі дії Росії черговою провокацією.

Про це йдеться у коментарі МЗС України.

"Російській стороні висловлено категоричну вимогу припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України, у т.ч. збройні провокації у виключній (морській) економічній зоні України, які тягнуть за собою міжнародно-правову відповідальність винних у їх скоєнні осіб, розслідувати цей інцидент та покарати винних", - сказано у заяві МЗС.

Як повідомлялося, на початку лютого 2017 року транспортний літак ВМС ЗСУ Ан-26 було обстріляно зі стрілецької зброї в районі Одеського газового родовища раніше захоплених Російською Федерацією бурових вишок. Після повернення літака на аеродром при зовнішньому огляді було виявлено 3-см кульовий отвір - наслідки обстрілу повітряного судна зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, що транспортний літак Військов-морських сил України потрапив під обстріл під час тренувального польоту в ‎Чорному морі.

У штабі Чорноморського флоту Росії спростували заяву офіційного Києва про обстріл українського літака Ан-26. У відомстві  стверджують, що літак Ан-26 здійснював два провокаційних польоти на гранично низькій висоті над окупованими буровими вишками у Чорному морі.

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06 02 2017 20:59
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