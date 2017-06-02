МЗС вимагає від Москви розслідувати обстріл українського АН-26
Київ називає такі дії Росії черговою провокацією.
Про це йдеться у коментарі МЗС України.
"Російській стороні висловлено категоричну вимогу припинити міжнародно-протиправні діяння проти державного суверенітету і територіальної цілісності України, у т.ч. збройні провокації у виключній (морській) економічній зоні України, які тягнуть за собою міжнародно-правову відповідальність винних у їх скоєнні осіб, розслідувати цей інцидент та покарати винних", - сказано у заяві МЗС.
Як повідомлялося, на початку лютого 2017 року транспортний літак ВМС ЗСУ Ан-26 було обстріляно зі стрілецької зброї в районі Одеського газового родовища раніше захоплених Російською Федерацією бурових вишок. Після повернення літака на аеродром при зовнішньому огляді було виявлено 3-см кульовий отвір - наслідки обстрілу повітряного судна зі стрілецької зброї.
Нагадаємо, що транспортний літак Військов-морських сил України потрапив під обстріл під час тренувального польоту в Чорному морі.
У штабі Чорноморського флоту Росії спростували заяву офіційного Києва про обстріл українського літака Ан-26. У відомстві стверджують, що літак Ан-26 здійснював два провокаційних польоти на гранично низькій висоті над окупованими буровими вишками у Чорному морі.
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