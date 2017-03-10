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МЗС вимагає від Росії припинити призов до війська на території окупованого Криму

Зафіксовані факти переслідувань окупаційною російською владою жителів Криму за відмову служити у російській армії
Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест через намір Російської Федерації провести призов на військову службу на тимчасово окупованій території АР Крим і у міста Севастополь.
МЗС вимагає від Росії припинити призов до війська на території окупованого Криму Фото: google.com

Про це йдеться у заяві відомства, оприлюдненій у вівторок ввечері.

У МЗС нагадали, що Генасамблея ООН у резолюції від 19 грудня 2016 року підтвердила факт незаконної окупації Криму і Севастополя Росією та закликала цю країну виконати свої зобов’язання згідно з міжнародним гуманітарним правом, міжнародними механізмами захисту прав людини, іншими договірно-правовими інструментами, стороною яких вона є.

"Звертаємо увагу, що, згідно з міжнародним гуманітарним правом, державі-окупанту забороняється примушувати осіб, котрі перебувають під захистом, служити в її збройних або допоміжних силах, так само, як і забороняється чинити тиск і вести пропаганду на користь добровільного вступу до армії", - зазначили у відомстві.

Дипломати розповіли, що у тематичній доповіді Управління Верховного комісара ООН з прав людини, опублікованій 25 вересня 2017 року, зафіксовані факти переслідувань окупаційною російською владою жителів Криму за відмову служити у російській армії.

"Вимушені констатувати чергове грубе порушення Російською Федерацією своїх міжнародних зобов’язань", - заявили в МЗС.

Українські дипломати вимагають від Росії скасувати призов на військову службу на тимчасово окупованій території Криму та Севастополя, забезпечити неухильне дотримання нею своїх міжнародних зобов’язань як держави-окупанта, а також у повній мірі виконати Резолюції ГА ООН від 27 березня 2014 року "Територіальна цілісність України" та від 19 грудня 2016 року "Ситуація з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)".

Нагадаємо, що в анексованому Криму з 1 жовтня 2017 року окупаційна влада розпочинає осінню призовну кампанію в Севастополі, за підсумками якої 400 жителів міста служитимуть в армії Росії.

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03 10 2017 22:23
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