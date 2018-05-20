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МЗС вимагає від Росії звільнити понад 60 політв'язнів-українців

Про це вкотре заявила речниця МЗС України Мар'яна Беца
На території Росії та окупованого Криму перебуває понад 60 українців, які є політичними в'язнями.
МЗС вимагає від Росії звільнити понад 60 політв Фото: gettyimages.com

"Щонайменше 24 українці є політичними в'язнями в Росії, понад 40 - в окупованому Криму. Вкотре вимагаємо від РФ звільнити бранців", - зазначила вона.

 

Нагадаємо, що Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.

Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.

Додамо, у неділю, 20 травня, відзначають День пам'яті жертв політичних репресій.

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20 05 2018 14:00
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