CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа території Росії та окупованого Криму перебуває понад 60 українців, які є політичними в'язнями.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МЗС вимагає від Росії звільнити понад 60 політв'язнів-українців
Про це вкотре заявила речниця МЗС України Мар'яна Беца
Фото: gettyimages.com
"Щонайменше 24 українці є політичними в'язнями в Росії, понад 40 - в окупованому Криму. Вкотре вимагаємо від РФ звільнити бранців", - зазначила вона.
Щонайменше 24 українці є політичними в'язнями в РФ,більше 40 -в окуп Криму.Вкотре вимагаємо від РФ звільнити бранців pic.twitter.com/40qrfX5jC3— Mariana Betsa (@Mariana_Betsa) 20 травня 2018 р.
Нагадаємо, що Європейська кіноакадемія звернулася до російської влади із закликом звільнити українського режисера Олега Сенцова.
Понад 60 членів Всесвітньої організації письменників закликали президента Росії Володимира Путіна помилувати Олега Сенцова.
Додамо, у неділю, 20 травня, відзначають День пам'яті жертв політичних репресій.
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20 05 2018 14:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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