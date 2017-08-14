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ПОЛІТИКА НОВИНИ

МЗС виступило з протестом через нові репресії Росії щодо українців

Протягом останнього місяця було винесено, як мінімум, 5 політично вмотивованих вироків, пов’язаних з позбавленням волі
Міністерство закордонних справ України висловило категоричний протест та обурення у зв’язку з черговою хвилею політичних репресій та порушень прав людини з боку Кремля щодо громадян України.
МЗС виступило з протестом через нові репресії Росії щодо українців МЗС України. Фото: uk.wikipedia.org

Про це йдеться у заяві відомства, оприлюдненій у понеділок ввечері.

Дипломати наголошують, що російська окупаційна влада продовжує дискримінацію за національною та релігійною ознаками в окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь, переслідуючи етнічних українців і кримських татар.

За даними відомства, протягом останнього місяця було винесено, як мінімум, 5 політично вмотивованих вироків, пов’язаних з позбавленням волі, 7 осіб було заарештовано або оштрафовано. Лише минулого тижня, згідно з інформацією, відбулося щонайменше 3 обшуки у будинках кримських татар.

"Апробовані практикою НКВС цинічні масові обшуки, а також серія затримань тих, хто виступив на підтримку заарештованого за пікет 76-річного Сервера Караметова, є свідченням продовження зухвалого наступу кремлівського режиму проти всіх незгодних з окупацією", - сказано у заяві.

"Незважаючи на численні заклики України й міжнародного співтовариства з вимогою негайно звільнити всіх незаконно утримуваних і засуджених українців, російське керівництво продовжує ганебну практику використання громадян України як заручників своєї агресивної політики проти нашої держави, висуваючи їм сфабриковані обвинувачення", - підкреслили у відомстві.

МЗС висловило глибоку стурбованість у зв’язку з погіршенням стану здоров’я незаконно засудженого на території Росії громадянина України Руслана Зейтуллаєва, який 27 липня 2017 року на знак протесту проти російського правового свавілля розпочав чергове голодування у зв’язку з його безпідставним засудженням до 15 років позбавлення волі.

"Вимагаємо від російської сторони невідкладно дозволити обстеження Руслана Зейтуллаєва українськими лікарями. Україна вимагає від Російської Федерації негайно і без будь-яких додаткових умов звільнити всіх незаконно утримуваних громадян України, припинити практику політичного переслідування та репресій стосовно наших співвітчизників", - заявили у міністерстві.

Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту через заборону Росії судноплавства через Керченську протоку у серпні-вересні 2017 року, пов’язану з незаконним будівництвом Керченського моста.

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