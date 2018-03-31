МЗС Японії: КНДР готується до нового ядерного випробування

Такий висновок в японському МЗС зробили після вивчення зображень, зроблених супутником США

Північна Корея веде підготовку до нового ядерного випробування.

Про це 31 березня заявив міністр закордонних справ Японії Таро Коно, повідомляє агентство Kyodo.

"КНДР вивозить грунт з підземного тунелю, де було проведено попереднє випробування, і докладає всіх зусиль, щоб підготуватися до наступного ядерного випробування", – заявив Коно.

Такий висновок в японському МЗС зробили після вивчення зображень, зроблених супутником США.

Дипломат підкреслив, що у зв'язку з цим у Токіо немає необхідності поспішати з проведенням зустрічі між прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе і лідером КНДР Кім Чен Ином.

"Я не проти, якщо взагалі нічого робити не будемо. Поспішати потреби абсолютно немає", – сказав він.

Нагадаємо, 28 листопада Північна Корея провела запуск балістичної ракети "Хвасон-15", яка піднялася у небо на 4500 кілометрів, та перебувала 53 хвилини в повітрі, перш ніж впасти у воду на відстані 210 кілометрів на захід від японської префектури Аоморі.