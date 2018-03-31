МЗС Японії: КНДР готується до нового ядерного випробування
Про це 31 березня заявив міністр закордонних справ Японії Таро Коно, повідомляє агентство Kyodo.
"КНДР вивозить грунт з підземного тунелю, де було проведено попереднє випробування, і докладає всіх зусиль, щоб підготуватися до наступного ядерного випробування", – заявив Коно.
Такий висновок в японському МЗС зробили після вивчення зображень, зроблених супутником США.
Дипломат підкреслив, що у зв'язку з цим у Токіо немає необхідності поспішати з проведенням зустрічі між прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе і лідером КНДР Кім Чен Ином.
"Я не проти, якщо взагалі нічого робити не будемо. Поспішати потреби абсолютно немає", – сказав він.
Нагадаємо, 28 листопада Північна Корея провела запуск балістичної ракети "Хвасон-15", яка піднялася у небо на 4500 кілометрів, та перебувала 53 хвилини в повітрі, перш ніж впасти у воду на відстані 210 кілометрів на захід від японської префектури Аоморі.
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