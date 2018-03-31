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МЗС Японії: КНДР готується до нового ядерного випробування

Такий висновок в японському МЗС зробили після вивчення зображень, зроблених супутником США
Північна Корея веде підготовку до нового ядерного випробування.
МЗС Японії: КНДР готується до нового ядерного випробування Фото: Global Look Press

Про це 31 березня заявив міністр закордонних справ Японії Таро Коно, повідомляє агентство Kyodo.

"КНДР вивозить грунт з підземного тунелю, де було проведено попереднє випробування, і докладає всіх зусиль, щоб підготуватися до наступного ядерного випробування", – заявив Коно.

Такий висновок в японському МЗС зробили після вивчення зображень, зроблених супутником США.

Дипломат підкреслив, що у зв'язку з цим у Токіо немає необхідності поспішати з проведенням зустрічі між прем'єр-міністром Японії Сіндзо Абе і лідером КНДР Кім Чен Ином.

"Я не проти, якщо взагалі нічого робити не будемо. Поспішати потреби абсолютно немає", – сказав він.

Нагадаємо, 28 листопада Північна Корея провела запуск балістичної ракети "Хвасон-15", яка піднялася у небо на 4500 кілометрів, та перебувала 53 хвилини в повітрі, перш ніж впасти у воду на відстані 210 кілометрів на захід від японської префектури Аоморі.

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