НОВИНИУ Міністерстві закордонних справ України закликали партнерів посилити тиск на Росію через погіршення стану здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МЗС закликає партнерів посилити тиск на Росію через погіршення стану здоров'я Сенцова
Раніше Сенцов написав листа, в якому каже, що він майже не встає і кінець близький
Олег Сенцов. Фото: svoboda.org
Про це на своїй сторінці у Twitter написала спікер українського МЗС Мар'яна Беца.
"Тривожна інформація про погіршення здоров'я О. Сенцова. Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ для його звільнення", – написала Беца.
Як відомо, сестра Олега Сенцова Наталія Каплан повідомила, що отримала лист від українця. У цьому листі Сенцов повідомив, що "він майже не встає і кінець близький". Водночас в офісі російського омбудсмена стверджують, що стан здоров'я Сенцова відносно стабільний.
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08 08 2018 19:17 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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