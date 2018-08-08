МЗС закликає партнерів посилити тиск на Росію через погіршення стану здоров'я Сенцова Раніше Сенцов написав листа, в якому каже, що він майже не встає і кінець близький

У Міністерстві закордонних справ України закликали партнерів посилити тиск на Росію через погіршення стану здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова.

Олег Сенцов. Фото: svoboda.org

Про це на своїй сторінці у Twitter написала спікер українського МЗС Мар'яна Беца. "Тривожна інформація про погіршення здоров'я О. Сенцова. Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ для його звільнення", – написала Беца. Як відомо, сестра Олега Сенцова Наталія Каплан повідомила, що отримала лист від українця. У цьому листі Сенцов повідомив, що "він майже не встає і кінець близький". Водночас в офісі російського омбудсмена стверджують, що стан здоров'я Сенцова відносно стабільний.

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