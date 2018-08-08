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МЗС закликає партнерів посилити тиск на Росію через погіршення стану здоров'я Сенцова

Раніше Сенцов написав листа, в якому каже, що він майже не встає і кінець близький
У Міністерстві закордонних справ України закликали партнерів посилити тиск на Росію через погіршення стану здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова.
МЗС закликає партнерів посилити тиск на Росію через погіршення стану здоров Олег Сенцов. Фото: svoboda.org

Про це на своїй сторінці у Twitter написала спікер українського МЗС Мар'яна Беца.

"Тривожна інформація про погіршення здоров'я О. Сенцова. Закликаємо партнерів посилити тиск на РФ для його звільнення", – написала Беца.

Як відомо, сестра Олега Сенцова Наталія Каплан повідомила, що отримала лист від українця. У цьому листі Сенцов повідомив, що "він майже не встає і кінець близький". Водночас в офісі російського омбудсмена стверджують, що стан здоров'я Сенцова відносно стабільний.

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08 08 2018 19:17
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