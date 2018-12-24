МЗС закликає посилити тиск на РФ через вирок щодо кримських татар

Про це йдеться у коментарі МЗС щодо рішення російського суду у Бахчисарайській "справі Хізб ут-Тахрір"

МЗС України закликає міжнародне співтовариство посилити тиск на Росію з метою припинення нею порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму та звільнення незаконно утримуваних громадян України.

"Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з неправомірним рішенням Північно-Кавказького окружного військового суду РФ про засудження громадян України Енвера Мамутова до 17 років, Рустема Абільтарова, Ремзі Меметова та Зеврі Абсеїтова – до 9 років позбавлення волі за відверто сфабрикованими обвинуваченнями у терористичній діяльності", - йдеться на сайті міністерства.

Російське антитерористичне законодавство широко застосовується російською окупаційною адміністрацією для прикриття політичних репресій проти представників кримськотатарського народу.

Україна не буде мовчки спостерігати за цією практикою РФ, і надалі використовуватиме всі можливі політико-дипломатичні важелі для звільнення своїх співгромадян, заявили в МЗС.

"Закликаємо міжнародне співтовариство посилити тиск на державу-агресора з метою припинення Росією порушень прав людини у тимчасово окупованому Криму та звільнення незаконно утримуваних громадян України", - йдеться у коментарі.

Росія має виконати у повному обсязі "кримські" резолюції ГА ООН від 19 грудня 2016 року, 19 грудня 2017 року та 22 грудня 2018 року, а також наказ Міжнародного суду ООН щодо запобіжних заходів у рамках позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації, підкреслили у МЗС.

Нагадаємо, Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону 24 грудня оголосив вирок фігурантам першої Бахчисарайської "справи Хізб ут-Тахрір". Енвера Мамутова засудили до 17 років позбавлення волі в колонії суворого режиму, Руслана Абільтарова, Ремзі Меметова і Зеврі Абсеїтова – до 9 років колонії суворого режиму.