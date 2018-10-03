МЗС закликає українців реєструватися в системі ДРУГ перед поїздками за кордон

Міністерство закордонних справ України створило онлайн-сервіс ДРУГ для добровільної реєстрації українських громадян перед подорожами за кордон.

Про це розказав в Ризі директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев, пише "Укрінформ".

"Нещодавно ми створили електронну систему, мета якої допомагати українцям, які виїхали за кордон – ДРУГ (добровільна реєстрація українських громадян). Люди перед поїздкою залишають в ній свої контакти. І у випадку якоїсь надзвичайної ситуації ми маємо контакти громадян, завдяки чому ми зможемо ефективніше надавати їм допомогу. Створюючи цю систему ми брали за взірець кращі світові зразки. Поки що в системі зареєструвалися до 2 тисяч українців. Це число постійно зростає. Але ще багато хто про ДРУГ просто не знає. Тому я закликаю медіа розповсюджувати інформацію про неї", – сказав Погорельцев.

Він пояснив, що ця система більше орієнтована на регіони підвищеного ризику, але не тільки.

"Тільки останнім часом МЗС проводило евакуацію українців з Сирії, Лівії, Непалу. Не так давно повертали наших людей також з Афганістану. Але природні лиха (землетрус, повінь, тощо) чи терористичний акт можуть статися будь-де. Крім того, не обов'язково йдеться про стихійне лихо – людина може потрапити в якусь іншу складну ситуацію. ДРУГ оперативно надасть інформацію, що сталося, інструкції, що треба робити далі та необхідні контакти, місця збору", – зазначив Погорельцев.

Він також підкреслив, що реєстрація суто добровільна. Але якщо ті, хто виїжджають за кордон, бажають підвищити рівень свої безпеки, то краще скористатися цією системою.

Директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев перебував 8-9 березня з офіційним візитом в Ризі, де проводив консульські консультації з колегами з Латвійської республіки.

Нагадаємо, Україна найближчим часом запровадить електронну візу для всіх країн, які не входять до списку держав міграційного ризику.