МЗС закликає звільнити Сенцова: Не можна гаяти ні хвилини

Міністерство закордонних справ закликає Росію звільнити політв’язня українського режисера Олега Сенцова, який голодує вже 93-й день.

"Не можна гаяти ні хвилини. 93-й день голодування О. Сенцова. Закликаємо Росію звільнити його та понад 70 заручників Кремля", - написала речник МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

Як повідомлялося, у серпні 2015 року Олега Сенцова засудили до 20 років колонії за нібито "підготовку терактів в Криму", він провини не визнає і вважає себе громадянином України.

За останньою інформацією, Сенцов переживає 3-ю кризу, і його здоров'я в критичному стані.

Раніше адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що він схуд на 30 кг. Почалися проблеми з серцем, нирками і печінкою.

За прогнозами лікарів, 4-а криза, яка характеризується відмовою органів, може початися в будь-який момент.

Водночас у РФ стверджують, що Сенцов активний, читає книги, дивиться телевізор тощо.

Наразі в Адміністрації президента РФ Володимира Путіна знаходиться кілька клопотань про помилування Сенцова, зокрема від його матері.