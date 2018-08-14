МЗС закликає звільнити Сенцова: Не можна гаяти ні хвилини
"Не можна гаяти ні хвилини. 93-й день голодування О. Сенцова. Закликаємо Росію звільнити його та понад 70 заручників Кремля", - написала речник МЗС Мар'яна Беца у Twitter.
Як повідомлялося, у серпні 2015 року Олега Сенцова засудили до 20 років колонії за нібито "підготовку терактів в Криму", він провини не визнає і вважає себе громадянином України.
За останньою інформацією, Сенцов переживає 3-ю кризу, і його здоров'я в критичному стані.
Раніше адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що він схуд на 30 кг. Почалися проблеми з серцем, нирками і печінкою.
За прогнозами лікарів, 4-а криза, яка характеризується відмовою органів, може початися в будь-який момент.
Водночас у РФ стверджують, що Сенцов активний, читає книги, дивиться телевізор тощо.
Наразі в Адміністрації президента РФ Володимира Путіна знаходиться кілька клопотань про помилування Сенцова, зокрема від його матері.
Додамо, що президент Франції Еммануель Макрон обговорив питання ув'язненого у Росії українського кінорежисера Олега Сенцова, який з травня голодує, з російським лідером Володимиром Путіним.
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