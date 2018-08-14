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МЗС закликає звільнити Сенцова: Не можна гаяти ні хвилини

Сенцов голодує 93-й день
Міністерство закордонних справ закликає Росію звільнити політв’язня українського режисера Олега Сенцова, який голодує вже 93-й день.
МЗС закликає звільнити Сенцова: Не можна гаяти ні хвилини Фото: facebook.com/denisovaombudsman/

"Не можна гаяти ні хвилини. 93-й день голодування О. Сенцова. Закликаємо Росію звільнити його та понад 70 заручників Кремля", - написала речник МЗС Мар'яна Беца у Twitter.

Як повідомлялося, у серпні 2015 року Олега Сенцова засудили до 20 років колонії за нібито "підготовку терактів в Криму", він провини не визнає і вважає себе громадянином України.

За останньою інформацією, Сенцов переживає 3-ю кризу, і його здоров'я в критичному стані.

Раніше адвокат Сенцова Дмитро Дінзе повідомив, що він схуд на 30 кг. Почалися проблеми з серцем, нирками і печінкою.

За прогнозами лікарів, 4-а криза, яка характеризується відмовою органів, може початися в будь-який момент.

Водночас у РФ стверджують, що Сенцов активний, читає книги, дивиться телевізор тощо.

Наразі в Адміністрації президента РФ Володимира Путіна знаходиться кілька клопотань про помилування Сенцова, зокрема від його матері.

Додамо, що президент Франції Еммануель Макрон обговорив питання ув'язненого у Росії українського кінорежисера Олега Сенцова, який з травня голодує, з російським лідером Володимиром Путіним.

 

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14 08 2018 19:35
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