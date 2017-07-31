МЗС застерігає українців від російських провокацій з громадянством
Про це повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.
"Російська влада взяла на себе повноваження визначати порядок виходу з громадянства іноземної держави, що є виключною прерогативою національного законодавства держави відповідного громадянства", - йдеться у заяві.
МЗС наголошує, що відмова від громадянства України у формі направлення нотаріально засвідченої заяви є нікчемною за своєю суттю та змістом. Згідно з чинним законодавством України, єдиним документом, який засвідчує факт припинення громадянства України як шляхом виходу з нього, так і його втрати, є відповідний указ президента.
"Розцінюємо такий крок держави-агресора як продовження правової дискримінації та утисків прав громадян України, які в силу різних обставин живуть або працюють на території Росії, а також на окупованій території України. У цьому зв’язку закликаємо громадян України не піддаватися на подібні провокації та вкотре застерігаємо від здійснення поїздок до Росії", - додали у МЗС.
Нгаадаємо, що Північно-Кавказький окружний військовий суд виніс вирок 61-річному громадянину України Олексію Сізоновичу: 12 років позбавлення волі і штраф в розмірі 250 тисяч рублів.
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