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МЗС: Засудженим у Греції українцям можуть зменшити термін ув'язнення

Верхньою межею санкції за таке правопорушення є 25 років
Українцям, засудженим у Греції за перевезення нелегальних мігрантів, можуть зменшити термін ув'язнення.
МЗС: Засудженим у Греції українцям можуть зменшити термін ув Фото: slovoidilo.ua

Адвокат готує апеляцію на рішення суду, який ув'язнив двох українців - Сергія Шваюка і Петра Литвинчука - на 180 років, заявив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, повідомляє "Українська правда".

"Цифри, що є вищими, ніж 25, - морально-пропагандистські або превентивні", - вважає Кирилич.

За його словами, аналіз вироку дає підстави вважати, що суд вперше за останні 3 роки застосував найменший коефіцієнт - 6 років за кожного перевезеного нелегального мігранта.
 

"Є підстави сподіватися, що 6 років за кожного буде зменшено до 5-и, а це означатиме перекваліфікацію статті на 1/5  або 1/3 терміну загального відбуття терміну покарання (т.зв. "філакіси") і - звільнення, можливо, через нетривалий проміжок часу", - зазначив представник МЗС.

Нагадаємо, у Греції двох українців - Сергія Шваюка і Петра Литвинчука - ув'язнили на 180 років за звинуваченням у незаконному перевезенні мігрантів.

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22 07 2018 16:06
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