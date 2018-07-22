МЗС: Засудженим у Греції українцям можуть зменшити термін ув'язнення
Адвокат готує апеляцію на рішення суду, який ув'язнив двох українців - Сергія Шваюка і Петра Литвинчука - на 180 років, заявив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, повідомляє "Українська правда".
"Цифри, що є вищими, ніж 25, - морально-пропагандистські або превентивні", - вважає Кирилич.
"Є підстави сподіватися, що 6 років за кожного буде зменшено до 5-и, а це означатиме перекваліфікацію статті на 1/5 або 1/3 терміну загального відбуття терміну покарання (т.зв. "філакіси") і - звільнення, можливо, через нетривалий проміжок часу", - зазначив представник МЗС.
Нагадаємо, у Греції двох українців - Сергія Шваюка і Петра Литвинчука - ув'язнили на 180 років за звинуваченням у незаконному перевезенні мігрантів.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- ФОТО Моделіст військової техніки: "Принципово не роблю російську і "ДНРівську" техніку. Хіба що, спалену"
- Діалог зі СходомДвоє незнайомців стали частиною туру в понад 1000 кілометрів: Львів-Костянтинівка-Маріуполь-Кирилівка
- Військове спорядження від ветерана АТО: "Ми розробляємо речі, які підходять під український менталітет""Якщо запитати в українців, чи хочуть вони, щоб існував український бренд, всі однозначно будуть за. Чи готові купувати український бренд – це вже інше питання"