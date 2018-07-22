МЗС: Засудженим у Греції українцям можуть зменшити термін ув'язнення

Верхньою межею санкції за таке правопорушення є 25 років

Українцям, засудженим у Греції за перевезення нелегальних мігрантів, можуть зменшити термін ув'язнення.

Адвокат готує апеляцію на рішення суду, який ув'язнив двох українців - Сергія Шваюка і Петра Литвинчука - на 180 років, заявив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич, повідомляє "Українська правда".

"Цифри, що є вищими, ніж 25, - морально-пропагандистські або превентивні", - вважає Кирилич.

За його словами, аналіз вироку дає підстави вважати, що суд вперше за останні 3 роки застосував найменший коефіцієнт - 6 років за кожного перевезеного нелегального мігранта.

"Є підстави сподіватися, що 6 років за кожного буде зменшено до 5-и, а це означатиме перекваліфікацію статті на 1/5 або 1/3 терміну загального відбуття терміну покарання (т.зв. "філакіси") і - звільнення, можливо, через нетривалий проміжок часу", - зазначив представник МЗС.

Нагадаємо, у Греції двох українців - Сергія Шваюка і Петра Литвинчука - ув'язнили на 180 років за звинуваченням у незаконному перевезенні мігрантів.