МЗС: Затриманим у Тбілісі українцям призначили адвокатів

Український консул проводить зустрічі з представниками МВС Грузії з цього питання

Департамент поліції м. Тбілісі підтвердив затримання 6-и громадян України.

Про це повідомив заступник директора консульської служби - начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич, пише УП.

"Затриманим українцям призначено адвокатів. За інформацією департаменту поліції м. Тбілісі, права затриманих не порушуються", - сказав він.

Кирилич додав, що консул проводить зустрічі з представниками МВС Грузії з цього питання.

Нагадаємо, 2 грудня Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що у Тбілісі затримали 6 громадян України й одного громадянина Грузії, яких підозрюють у незаконній купівлі та зберіганні вогнепальної зброї й боєприпасів.