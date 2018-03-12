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МЗС: Затриманим у Тбілісі українцям призначили адвокатів

Український консул проводить зустрічі з представниками МВС Грузії з цього питання
Департамент поліції м. Тбілісі підтвердив затримання 6-и громадян України.
МЗС: Затриманим у Тбілісі українцям призначили адвокатів Фото: expres.ua

Про це повідомив заступник директора консульської служби - начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич, пише УП.

"Затриманим українцям призначено адвокатів. За інформацією департаменту поліції м. Тбілісі, права затриманих не порушуються", - сказав він.

Кирилич додав, що консул проводить зустрічі з представниками МВС Грузії з цього питання.

Нагадаємо, 2 грудня Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що у Тбілісі затримали 6 громадян України й одного громадянина Грузії, яких підозрюють у незаконній купівлі та зберіганні вогнепальної зброї й боєприпасів.

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03 12 2018 10:37
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