ПОЛІТИКА НОВИНИДепартамент поліції м. Тбілісі підтвердив затримання 6-и громадян України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
МЗС: Затриманим у Тбілісі українцям призначили адвокатів
Український консул проводить зустрічі з представниками МВС Грузії з цього питання
Фото: expres.ua
Про це повідомив заступник директора консульської служби - начальник Управління консульського забезпечення МЗС Василь Кирилич, пише УП.
"Затриманим українцям призначено адвокатів. За інформацією департаменту поліції м. Тбілісі, права затриманих не порушуються", - сказав він.
Кирилич додав, що консул проводить зустрічі з представниками МВС Грузії з цього питання.
Нагадаємо, 2 грудня Міністерство внутрішніх справ Грузії заявило, що у Тбілісі затримали 6 громадян України й одного громадянина Грузії, яких підозрюють у незаконній купівлі та зберіганні вогнепальної зброї й боєприпасів.
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03 12 2018 10:37 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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