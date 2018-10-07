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На 114 пляжах України знайшли кишкову паличку

У Києві не рекомендовано купатись на 10 пляжах
Центр громадського здоров'я МОЗ визначив 114 пляжів по всій Україні, на яких не рекомендовано купатись.
На 114 пляжах України знайшли кишкову паличку Жінки грають у покер на пляжі. Фото: Уляна Базар

Зазначається, що на цих 114 пляжах та рекреаційних зонах зафіксовано мікробне забруднення (лактопозитивні кишкові палички). Ці дані Центр громадського здоров'я отримав за результатами дослідження води 22 червня - 5 липня. Повний перелік можна знайти на сайті МОЗ, який публікує також інтерактивну карту, повідомляє сайт МОЗ.

У Києві не рекомендовано купатись на 10 пляжах:
 
пляж "Дитячий", Гідропарк – на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро
 
пляж "Передмістна слобідка", Гідропарк – на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро
 
пляж "Золотий", Гідропарк – на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро
 
пляж "Венеція", Гідропарк – на острові Долобецький, Дніпровський р-н, р. Дніпро
 
пляж "Молодіжний", Гідропарк – на острові Долобецький, Дніпровський р-н, р. Дніпро
 
пляж "Центральний", Гідропарк – на острові Труханів, Дніпровський р-н , р. Дніпро
 
пляж "Веселка", Дніпровський р-н, р. Дніпро
 
пляж "Райдуга", ж/м "Березняки", Дніпровський р-н, оз. Райдуга
 
пляж "Тельбін", ж/м "Березняки", Дніпровський р-н, оз. Тельбін
 
пляж "Черторой", Деснянський р-н - ПКіВ Дружби народів, озеро "Чорторий", р. Дніпро.ф
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10 07 2018 17:40
ТЕГИ: Київ, МОЗ, пляжі
МЕДІА
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