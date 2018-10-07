CУСПІЛЬСТВО НОВИНИЦентр громадського здоров'я МОЗ визначив 114 пляжів по всій Україні, на яких не рекомендовано купатись.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На 114 пляжах України знайшли кишкову паличку
У Києві не рекомендовано купатись на 10 пляжах
Жінки грають у покер на пляжі. Фото: Уляна Базар
Зазначається, що на цих 114 пляжах та рекреаційних зонах зафіксовано мікробне забруднення (лактопозитивні кишкові палички). Ці дані Центр громадського здоров'я отримав за результатами дослідження води 22 червня - 5 липня. Повний перелік можна знайти на сайті МОЗ, який публікує також інтерактивну карту, повідомляє сайт МОЗ.
У Києві не рекомендовано купатись на 10 пляжах:
пляж "Дитячий", Гідропарк – на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро
пляж "Передмістна слобідка", Гідропарк – на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро
пляж "Золотий", Гідропарк – на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро
пляж "Венеція", Гідропарк – на острові Долобецький, Дніпровський р-н, р. Дніпро
пляж "Молодіжний", Гідропарк – на острові Долобецький, Дніпровський р-н, р. Дніпро
пляж "Центральний", Гідропарк – на острові Труханів, Дніпровський р-н , р. Дніпро
пляж "Веселка", Дніпровський р-н, р. Дніпро
пляж "Райдуга", ж/м "Березняки", Дніпровський р-н, оз. Райдуга
пляж "Тельбін", ж/м "Березняки", Дніпровський р-н, оз. Тельбін
пляж "Черторой", Деснянський р-н - ПКіВ Дружби народів, озеро "Чорторий", р. Дніпро.ф
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10 07 2018 17:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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