На 114 пляжах України знайшли кишкову паличку

У Києві не рекомендовано купатись на 10 пляжах

Центр громадського здоров'я МОЗ визначив 114 пляжів по всій Україні, на яких не рекомендовано купатись.

Жінки грають у покер на пляжі. Фото: Уляна Базар

Зазначається, що на цих 114 пляжах та рекреаційних зонах зафіксовано мікробне забруднення (лактопозитивні кишкові палички). Ці дані Центр громадського здоров'я отримав за результатами дослідження води 22 червня - 5 липня. Повний перелік можна знайти на сайті МОЗ, який публікує також інтерактивну карту, повідомляє сайт МОЗ.

У Києві не рекомендовано купатись на 10 пляжах:

пляж "Дитячий", Гідропарк – на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро

пляж "Передмістна слобідка", Гідропарк – на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро

пляж "Золотий", Гідропарк – на острові Передмістна слобідка, Дніпровський р-н, р. Дніпро

пляж "Венеція", Гідропарк – на острові Долобецький, Дніпровський р-н, р. Дніпро

пляж "Молодіжний", Гідропарк – на острові Долобецький, Дніпровський р-н, р. Дніпро

пляж "Центральний", Гідропарк – на острові Труханів, Дніпровський р-н , р. Дніпро

пляж "Веселка", Дніпровський р-н, р. Дніпро

пляж "Райдуга", ж/м "Березняки", Дніпровський р-н, оз. Райдуга

пляж "Тельбін", ж/м "Березняки", Дніпровський р-н, оз. Тельбін

пляж "Черторой", Деснянський р-н - ПКіВ Дружби народів, озеро "Чорторий", р. Дніпро.ф