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На 14 підприємствах, причетних до реконструкції табору "Вікторія" проводять обшуки

Обшуки проходять у рамках розслідування справи за фактом службового підроблення
Співробітники Одеської обласної прокуратури та обласного управління Національної поліції проводять обшуки на будівельних підприємствах, причетних до реконструкції дитячого табору "Вікторія", де під час пожежі загинули троє дітей.
На 14 підприємствах, причетних до реконструкції табору "Вікторія" проводять обшуки Фото: dumskaya.net

"Співробітники облпрокуратури спільно зі слідчими та оперативними працівниками управління Національної поліції проводять близько 20 обшуків на 14 підприємствах в рамках розслідування кримінального провадження за фактом службового підроблення", - сказав обласний прокурор Олег Жученко, повідомляє прес-служба прокуратури.

За даними слідства, ці підприємства входять в коло юридичних осіб, які протягом 2015-2016 років здійснювали фінансово-господарську діяльність спільно з генпідрядником щодо реконструкції дитячого табору "Вікторія". 

Нагадаємо, прокуратура вручила підозру колишньому посадовцю Одеської міськради у справі щодо пожежі в оздоровчому комплексі "Вікторія", внаслідок якої загинули троє дітей.
 

 

 

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03 10 2017 20:54
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