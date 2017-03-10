На 14 підприємствах, причетних до реконструкції табору "Вікторія" проводять обшуки
"Співробітники облпрокуратури спільно зі слідчими та оперативними працівниками управління Національної поліції проводять близько 20 обшуків на 14 підприємствах в рамках розслідування кримінального провадження за фактом службового підроблення", - сказав обласний прокурор Олег Жученко, повідомляє прес-служба прокуратури.
За даними слідства, ці підприємства входять в коло юридичних осіб, які протягом 2015-2016 років здійснювали фінансово-господарську діяльність спільно з генпідрядником щодо реконструкції дитячого табору "Вікторія".
Нагадаємо, прокуратура вручила підозру колишньому посадовцю Одеської міськради у справі щодо пожежі в оздоровчому комплексі "Вікторія", внаслідок якої загинули троє дітей.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Кривава стрілянина у Лас-Вегасі, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа