На 50% збільшився експорт українського зерна Польщею

Щомісяця територією Польщі перевозиться більше 450 тисяч тонн українського зерна. Це на 50% більше, ніж перевозили раніше, у середині року

Щомісяця територією Польщі перевозиться більше 450 тисяч тонн українського зерна. Це на 50% більше, ніж перевозили раніше, у середині року.

Про це повідомив міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик, передає Reuters.

"У рамках так званих смуг солідарності через територію Польщі наразі перевозиться близько 452 тисяч тонн українського зерна, що на 50% більше, ніж у середині року", - сказав Адамчик.

"Порівняно з жовтнем минулого року зростання перевезень зерна за той же період 2022 року становить понад 16 разів", - додав він.

Після майже піврічної блокади рф, три українські чорноморські порти були розблоковані наприкінці липня цього року, відповідно до "зернової угоди" за посередництвом ООН і Туреччини.

Проте наприкінці жовтня росія оголосила про тимчасовий вихід з угоди, що викликало у багатьох країн питання про довгострокове майбутнє домовленостей, які все ж були продовжені у середині листопада ще на 120 днів.