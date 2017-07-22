На 69 році життя помер мер райцентру Городенка

У ніч на суботу, 22 липня помер мер Городенки Івано-Франківської області Степан Яворський.

Яворському було 69 років, він був мером Городенки з 2002 по 2010 рік, в 2014 році його втретє обрали головою міста, повідомляє у Facebook місцева газета "Край".

Яворський народився в місті Городенка. З 1966 р. по 1967 р. – водій АТП 08031. З 1967 р. по 1969 р. – служба в Збройних Силах. З 1970 р. по 1975 р. – навчання на юридичному факультеті Львівського державного університету.

З 1975 р. по 1998 р. – служба в органах МВС: оперуповноважений кримінального розшуку, начальник кримінального розшуку, заступник начальника РВ УМВС, начальник РВ УМВС.

Нагадаємо, що в Одеській області в результаті ДТП загинула спеціальний кореспондент інтернет-видання "Страна.ua" Стася Рафал.