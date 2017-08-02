На 80-му році з життя пішов нардеп від "Народного фронту" Петро Ванат
"З глибоким сумом дізнався про смерть члена нашої команди, народного депутата України Петра Ваната – світлого, щирого людини, справжнього патріота нашої держави. Це велика втрата для всіх нас", – повідомив на своїй сторінці у Facebook Арсеній Яценюк.
Екс-прем'єр додав: "Глибоке співчуття рідним, близьким, усім, хто знав Петра Михайловича".
На сайті Верховної Ради повідомляється, що Петро Ванат народився 28 січня 1938 року. На момент обрання проживав у Запоріжжі, 27 листопада 2014 року набув депутатські повноваження. У ВР пройшов по загальнодержавному багатомандатному округу від політичної партії "Народний фронт", займаючи 45 місце в списку. Ванат є членом фракції "Народного фронту".
Місце депутата у Верховній Раді повинен зайняти кандидат в нардепи - Федір Бендюженко, який займає 80-ю позицію у списку політсили "Народний фронт".
Нагадаємо, що помер луцький міський голова Романюк Микола Ярославович на 58-у році життя.
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