На 80-му році з життя пішов нардеп від "Народного фронту" Петро Ванат

На 80-му році життя помер народний депутат від "Народного фронту" Петро Ванат.

"З глибоким сумом дізнався про смерть члена нашої команди, народного депутата України Петра Ваната – світлого, щирого людини, справжнього патріота нашої держави. Це велика втрата для всіх нас", – повідомив на своїй сторінці у Facebook Арсеній Яценюк.

Екс-прем'єр додав: "Глибоке співчуття рідним, близьким, усім, хто знав Петра Михайловича".

На сайті Верховної Ради повідомляється, що Петро Ванат народився 28 січня 1938 року. На момент обрання проживав у Запоріжжі, 27 листопада 2014 року набув депутатські повноваження. У ВР пройшов по загальнодержавному багатомандатному округу від політичної партії "Народний фронт", займаючи 45 місце в списку. Ванат є членом фракції "Народного фронту".

Місце депутата у Верховній Раді повинен зайняти кандидат в нардепи - Федір Бендюженко, який займає 80-ю позицію у списку політсили "Народний фронт".

Нагадаємо, що помер луцький міський голова Романюк Микола Ярославович на 58-у році життя.