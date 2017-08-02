Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

На 80-му році з життя пішов нардеп від "Народного фронту" Петро Ванат

Місце депутата у Верховній Раді повинен зайняти кандидат в нардепи - Федір Бендюженко
На 80-му році життя помер народний депутат від "Народного фронту" Петро Ванат.
На 80-му році з життя пішов нардеп від "Народного фронту" Петро Ванат Петро Ванат. Фото: OLYMPUS DIGITAL CAMERA

"З глибоким сумом дізнався про смерть члена нашої команди, народного депутата України Петра Ваната – світлого, щирого людини, справжнього патріота нашої держави. Це велика втрата для всіх нас", – повідомив на своїй сторінці у Facebook Арсеній Яценюк.

Екс-прем'єр додав: "Глибоке співчуття рідним, близьким, усім, хто знав Петра Михайловича".

На сайті Верховної Ради повідомляється, що Петро Ванат народився 28 січня 1938 року. На момент обрання проживав у Запоріжжі, 27 листопада 2014 року набув депутатські повноваження. У ВР пройшов по загальнодержавному багатомандатному округу від політичної партії "Народний фронт", займаючи 45 місце в списку. Ванат є членом фракції "Народного фронту".

Місце депутата у Верховній Раді повинен зайняти кандидат в нардепи - Федір Бендюженко, який займає 80-ю позицію у списку політсили "Народний фронт".

Нагадаємо, що помер луцький міський голова Романюк Микола Ярославович на 58-у році життя.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

08 02 2017 18:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

"Глибоко стурбовані": як світ відреагував на трагедію в Авдіївці

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat