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На 85-му році життя помер Блаженніший Любомир Гузар

Невдовзі представники УГКЦ повинні оприлюднити офіційну заяву
Глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.
На 85-му році життя помер Блаженніший Любомир Гузар Любомир Гузар. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua

Про це заявили джерела в УГКЦ, інформує "Українська правда".

Невдовзі представники УГКЦ повинні оприлюднити офіційну заяву.

Як відомо, Любомир Гузар єпископ Української греко-католицької церкви, кардинал Католицької церкви. З 28 січня 2001 року Верховний архиєпископ Львівський. З 25 серпня 2005 року по 10 лютого 2011 року Верховний архиєпископ Києво-Галицький - предстоятель Української греко-католицької церкви. Почесний громадянин Тернополя.

Нагадаємо, що американський політолог, соціолог і державний діяч Збіґнєв Бжезінський помер на 90 році життя.

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31 05 2017 19:35
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