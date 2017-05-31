На 85-му році життя помер Блаженніший Любомир Гузар

Глава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.

Про це заявили джерела в УГКЦ, інформує "Українська правда".

Невдовзі представники УГКЦ повинні оприлюднити офіційну заяву.

Як відомо, Любомир Гузар єпископ Української греко-католицької церкви, кардинал Католицької церкви. З 28 січня 2001 року Верховний архиєпископ Львівський. З 25 серпня 2005 року по 10 лютого 2011 року Верховний архиєпископ Києво-Галицький - предстоятель Української греко-католицької церкви. Почесний громадянин Тернополя.

Нагадаємо, що американський політолог, соціолог і державний діяч Збіґнєв Бжезінський помер на 90 році життя.