CУСПІЛЬСТВО НОВИНИГлава Української греко-католицької церкви 2005-2011 років Блаженніший Любомир Гузар помер на 85-му році життя.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На 85-му році життя помер Блаженніший Любомир Гузар
Невдовзі представники УГКЦ повинні оприлюднити офіційну заяву
Любомир Гузар. Фото: Андрій Поліковський / iPress.ua
Про це заявили джерела в УГКЦ, інформує "Українська правда".
Невдовзі представники УГКЦ повинні оприлюднити офіційну заяву.
Як відомо, Любомир Гузар єпископ Української греко-католицької церкви, кардинал Католицької церкви. З 28 січня 2001 року Верховний архиєпископ Львівський. З 25 серпня 2005 року по 10 лютого 2011 року Верховний архиєпископ Києво-Галицький - предстоятель Української греко-католицької церкви. Почесний громадянин Тернополя.
Нагадаємо, що американський політолог, соціолог і державний діяч Збіґнєв Бжезінський помер на 90 році життя.
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