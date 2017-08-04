На 86-му році життя помер радянський космонавт Гречко
Гречко здійснив три космічних польоти.
Перший - у 1975 році в якості бортінженера корабля Союз-17 і першої основної експедиції на орбітальну станцію Салют-4, йдеться на сайті журналу Новости космонавтики.
Другий, рекордний для свого часу, - з 10 грудня 1977 по 16 березня 1978 року в якості бортінженера корабля Союз-26 і першої основної експедиції на станцію Салют-6.
Протягом цього польоту Георгій Гречко и Юрій Романенко пробули в космосі 96 днів и 10 годин.
Третій - у 1985 році в якості бортінженера корабля Союз Т-14 (старт) і Союз-Т-13 (посадка) в період перезміни на станції Салют-7.
З травня 1986 року Гречко працював в Інституті фізики біосфери РАН, залишаючись до березня 1992-го космонавтом-дослідником цієї установи, а після - науковим співробітником.
Як повідомляв iPress.ua, 2 квітня в Одесі помер відомий український гуморист, актор та шоумен Сергій Олех, відомий завдяки участі в проектах "Джентльмен-шоу", "Маски-шоу", "Голі та смішні".
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