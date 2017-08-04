На 86-му році життя помер радянський космонавт Гречко

За своє життя він здійснив три космічних польоти

У ніч на суботу, 8 квітня, у віці 85 років помер радянський космонавт Георгій Гречко.

Гречко здійснив три космічних польоти.

Перший - у 1975 році в якості бортінженера корабля Союз-17 і першої основної експедиції на орбітальну станцію Салют-4, йдеться на сайті журналу Новости космонавтики.

Другий, рекордний для свого часу, - з 10 грудня 1977 по 16 березня 1978 року в якості бортінженера корабля Союз-26 і першої основної експедиції на станцію Салют-6.

Протягом цього польоту Георгій Гречко и Юрій Романенко пробули в космосі 96 днів и 10 годин.

Третій - у 1985 році в якості бортінженера корабля Союз Т-14 (старт) і Союз-Т-13 (посадка) в період перезміни на станції Салют-7.

З травня 1986 року Гречко працював в Інституті фізики біосфери РАН, залишаючись до березня 1992-го космонавтом-дослідником цієї установи, а після - науковим співробітником.

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