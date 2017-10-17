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На 94 році з життя пішов актор серіалу "Гра престолів" Рой Дотріс

Дотріс встановив світовий рекорд Гіннеса за кількістю персонажів, озвучених одним актором в аудіокнизі
Британський актор Рой Дотріс, який знімався в серіалі Гра престолів, помер у понеділок, 16 жовтня, в своєму будинку в Лондоні.
На 94 році з життя пішов актор серіалу "Гра престолів" Рой Дотріс Рой Дотріс. Фото: Tristram Kenton/Guardian

94-річний Дотріс зіграв Галліна Піроманта в 2-му сезоні серіалу. Також він озвучував всі аудіокниги серії фантастичних романів Джорджа Мартіна Пісня льоду і полум'я, інформує "Новое Время".

У 2004 році, після озвучення 224 персонажів першого роману епічної саги, Дотріс встановив світовий рекорд Гіннеса за кількістю персонажів, озвучених одним актором в аудіокнизі.

Його колега по фільму Красуня і чудовисько Рон Перлман написав зворушливий твіт в понеділок. 

"Люблю тебе, дорогий Папа. Зараз і завжди. Ти був найкращим з нас. Моє серце розбите... Побачимося нагорі", - написав він. 

Інші відомі ролі актора - батько Моцарта, Леопольд, у фільмі Амадеус і король Балор в Хеллбой II: Золота армія.

Нагадаємо, засновник журналу Playboy Х'ю Хефнер помер у віці 91 року в США.

 

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17 10 2017 12:15
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