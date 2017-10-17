На 94 році з життя пішов актор серіалу "Гра престолів" Рой Дотріс
94-річний Дотріс зіграв Галліна Піроманта в 2-му сезоні серіалу. Також він озвучував всі аудіокниги серії фантастичних романів Джорджа Мартіна Пісня льоду і полум'я, інформує "Новое Время".
У 2004 році, після озвучення 224 персонажів першого роману епічної саги, Дотріс встановив світовий рекорд Гіннеса за кількістю персонажів, озвучених одним актором в аудіокнизі.
Його колега по фільму Красуня і чудовисько Рон Перлман написав зворушливий твіт в понеділок.
"Люблю тебе, дорогий Папа. Зараз і завжди. Ти був найкращим з нас. Моє серце розбите... Побачимося нагорі", - написав він.
Інші відомі ролі актора - батько Моцарта, Леопольд, у фільмі Амадеус і король Балор в Хеллбой II: Золота армія.
Нагадаємо, засновник журналу Playboy Х'ю Хефнер помер у віці 91 року в США.
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