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На адмінкордоні з Кримом російські спецслужби затримали двох українців

Обох затриманих передали російським поліцейським
На лінії розмежування з анексованим Кримом російські прикордонники затримали двох громадян України.
На адмінкордоні з Кримом російські спецслужби затримали двох українців Фото: obozrevatel.com

Один із затриманих - 48-річний громадянин України, він приїхав на пункт пропуску "Армянськ" вночі. Прикордонники РФ з'ясували, що за ініціативою представників слідства з Південно-Сахалінська з осені минулого року чоловік оголошений у федеральний розшук за звинуваченням у порушенні ч. 2 статті 199.1 КК РФ "Невиконання обов'язків податкового агента". Про це повідомляє видання "Примечания" з посиланням на дані прес-служби так званого "прикордонного управління ФСБ по Республіці Крим".

Ще одного українця затримали на пункті пропуску "Джанкой". При оформленні документів російському прикордоннику стало відомо, що 26-річний житель Маріуполя умовно засуджений за крадіжку і викрадення автомобіля без мети розкрадання. Його оголосило у федеральний розшук астраханське управління МВС. На даний момент через недотримання порядку покарання умовний захід замінили реальним тюремним терміном.

Обох затриманих передали російським поліцейським.

Нагадаємо, у травні український військовий Олександр Орехов, який служив у Криму до окупації, але вийшов з іншими бійцями, розповів, як представники Федеральної служби безпеки Росії спробували його завербувати.

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14 08 2017 15:01
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