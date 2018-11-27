CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа українських контрольних пунктах в'їзду-виїзду, розташованих на адміністративному кордоні між анексованим Кримом і материковою Україною, введено режим обмеженого перетину для громадян Росії.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На адмінкордоні з Кримом ввели обмеження для громадян Росії
Йдеться про три пункти пропуску: "Чаплинка", "Каланчак", "Чонгар"
Фото: dpsu.gov.ua
Про це сьогодні під час брифінгу повідомив голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв.
Режим почав діяти 25 листопада ввечері, пише УНН.
"Пункти пропуску зараз працюють у режимі обмеженого перетину щодо громадян Російської Федерації. Як туди, так і назад. Що стосується громадян України та інших держав, їх пропускають через українські КПВВ в обидві сторони без обмежень", - повідомив Гордєєв.
Йдеться про три пункти пропуску: "Чаплинка", "Каланчак", "Чонгар".
Нагадаємо, що Міністерство закордонних справ ініціюватиме запровадження біометричного візового режиму для громадян Росії, зокрема – власників дипломатичних і службових паспортів.
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