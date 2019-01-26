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На адмінмежі з Кримом не пропускають авто: технічний збій бази даних

Очікуваний час відновлення роботи КПВВ "Каланчак" та "Чаплинка" - 23:00, 26 січня
На адмінмежі з окупованим Кримом призупинено пропуск транспортних засобів на материкову частину України та у зворотному напрямку через технічний збій у базі даних Державної фіскальної служби України.
На адмінмежі з Кримом не пропускають авто: технічний збій бази даних Фото: qha.com.ua

За даними фіскалів, збій у роботі вузлів телекомунікаційної мережі ДФС стався на КПВВ "Каланчак" та "Чаплинка" Митниці ДФС у Херсонській області, АР Крим та Севастополі, повідомляє прес-служба ДФС.

У фіскальній службі повідомили, що очікуваний час відновлення роботи КПВВ "Каланчак" та "Чаплинка" - 23:00 26 січня.

"Бажаючі здійснити перетин адмінкордону між Херсонською областю та АР Крим можуть зробити це на КПВВ "Чонгар", який функціонує у штатному режимі", - зазначили у ДФС. 

Разом з тим, за повідомленням представництва президента в АР Крим, пропуск пішоходів на КПВВ "Каланчак" та "Чаплинка" здійснюється за встановленим порядком без обмежень.

"За інформацією митників, обмеження у пропуску транспортних засобів можуть тривати до 28 січня.  КПВВ "Чонгар" працює в штатному режимі як для пішоходів, так і для транспортних засобів", - йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, що на Львівщині у трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею від 12 до 14 січня не здійснюватиметься пропуск вантажівок в обох напрямках.

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26 01 2019 20:05
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