На адмінмежі з Кримом не пропускають авто: технічний збій бази даних
За даними фіскалів, збій у роботі вузлів телекомунікаційної мережі ДФС стався на КПВВ "Каланчак" та "Чаплинка" Митниці ДФС у Херсонській області, АР Крим та Севастополі, повідомляє прес-служба ДФС.
У фіскальній службі повідомили, що очікуваний час відновлення роботи КПВВ "Каланчак" та "Чаплинка" - 23:00 26 січня.
"Бажаючі здійснити перетин адмінкордону між Херсонською областю та АР Крим можуть зробити це на КПВВ "Чонгар", який функціонує у штатному режимі", - зазначили у ДФС.
Разом з тим, за повідомленням представництва президента в АР Крим, пропуск пішоходів на КПВВ "Каланчак" та "Чаплинка" здійснюється за встановленим порядком без обмежень.
"За інформацією митників, обмеження у пропуску транспортних засобів можуть тривати до 28 січня. КПВВ "Чонгар" працює в штатному режимі як для пішоходів, так і для транспортних засобів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що на Львівщині у трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею від 12 до 14 січня не здійснюватиметься пропуск вантажівок в обох напрямках.
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