У столиці Македонії відбулися протести через зміну назви
Протестувальники зібралися біля будівлі парламенту у центрі Скоп’є викрикували "Македонія: ми не відмовимося від назви". Вони також вигукували ім’я президента Георгі Іванова, який відмовився підписувати угоду, і співали патріотичні пісні, повідомляє DPA.
Фото: eurointegration.com.ua
Деякі демонстранти також кидали каміння та пляшки в поліцію, правоохоронці у відповідь застосували шумові гранати та сльозогінний газ. У сутичках постраждали 7 поліцейських та 25 протестувальників.
Організатором акції, за інформацією македонських ЗМІ, був Янко Бачев, лідер політичної партії "Об'єднана Македонія", яка відкрито закликає до вступу Македонії до Євразійського союзу та союзу з Росією.
На акції були можна було помітити крім македонських і російські прапори.
Правоохоронцям довелося у відповідь застосувати сльозогінний газ, зазначає МВС.
У міністерстві відзначили, що влада поважає право громадян на мирні протести, однак не допустить порушення громадського порядку і застосування сили стосовно силовиків.
Нагадаємо, Греція і Македонія в неділю, 17 червня, підписали угоду про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія.
У Греції через підписання угоди з Македонією про зміну назви колишньої югославської республіки почалися протести та сутички з поліцією.
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