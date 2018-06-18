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У столиці Македонії відбулися протести через зміну назви

За даними МВС Македонії, під час протестної акції протестувальники використовували піротехнічні засоби, а також підштовхували огорожі, намагаючись прорватися до будівлі парламенту
У столиці Македонії в неділю ввечері відбулася акція протесту проти підписаної з Грецією угоди щодо нової назви колишньої югославської республіки.
У столиці Македонії відбулися протести через зміну назви Фото: eurointegration.com.ua

Протестувальники зібралися біля будівлі парламенту у центрі Скоп’є викрикували "Македонія: ми не відмовимося від назви". Вони також вигукували ім’я президента Георгі Іванова, який відмовився підписувати угоду, і співали патріотичні пісні, повідомляє DPA.


Фото: eurointegration.com.ua

Деякі демонстранти також кидали каміння та пляшки в поліцію, правоохоронці у відповідь застосували шумові гранати та сльозогінний газ. У сутичках постраждали 7 поліцейських та 25 протестувальників.

Організатором акції, за інформацією македонських ЗМІ, був Янко Бачев, лідер політичної партії "Об'єднана Македонія", яка відкрито закликає до вступу Македонії до Євразійського союзу та союзу з Росією.

На акції були можна було помітити крім македонських і російські прапори.

Правоохоронцям  довелося у відповідь застосувати сльозогінний газ, зазначає МВС.

У міністерстві відзначили, що влада поважає право громадян на мирні протести, однак не допустить порушення громадського порядку і застосування сили стосовно силовиків.

Нагадаємо, Греція і Македонія в неділю, 17 червня, підписали угоду про зміну назви колишньої югославської республіки на Республіку Північна Македонія.

У Греції через підписання угоди з Македонією про зміну назви колишньої югославської республіки почалися протести та сутички з поліцією.

 
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18 06 2018 09:25
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