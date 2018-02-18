На акціях у Києві постраждалих немає, під час погромів нікого не затримали, – поліція

Акція прихильників Міхеіла Саакашвілі "Марш за майбутнє" відбулася 18 лютого в Києві без порушень правопорядку.

Про це повідомляє прес-центр столичної поліції.

Внаслідок заворушень у Києві, під час яких націоналісти з ОУН розгромили будівлі "Сбербанку", "Альфа-Банку" і Росспівробітництва, також ніхто не постраждав. Окрім того, провоохоронці нікого з учасників не затримували, повідомила прес-секретар столичної поліції Оксана Блищик в ефірі "112 Україна".

"Поки немає інформації, що внаслідок цих дій хтось постраждав. Про затриманих поки не йдеться", – сказала вона.

Блищик додала, що кримінальну справу буде відкрито у випадку, якщо в поліцію надійде звернення представників установ, які були пошкоджені.

"Можу сказати наступне: є організатор цієї акції, який подавав конкретну заяву до Київської міської державної адміністрації, в першу чергу несе відповідальність за те, як буде відбуватися акція. Є групи документування. Я маю на увазі з боку керівників поліції, які фіксують заклики людей до будь-яких радикальних дій і, власне, фіксують протиправні дії. Звичайно, традиційно буде розпочато кримінальне провадження, якщо у нас буде звернення від представників всіх установ, які були пошкоджені. І в рамках цих кримінальних проваджень поліція вже буде давати правову оцінку дій учасників", – сказала вона.

Блищик також зазначила, що поліція закликає учасників висловлювати свою позицію в рамках правового поля.

Загалом, за підрахунками Нацполіції, в масових заходах по всій Україні сьогодні взяли участь понад 14,5 тис. громадян. Публічну безпеку забезпечували близько 4,5 тис. поліцейських. Зокрема, з нагоди річниці Дня Героїв Небесної Сотні у 8 регіонах країни в 22 населених пунктах відбулись 34 масових заходи.

У столиці в масових заходах взяли участь близько 6 тис. людей. Їхню безпеку забезпечували близько 4,5 тис. правоохоронців – поліцейських та військовослужбовців Національної гвардії.

Нагадаємо, сьогодні в Києві відбулася акція прихильників Міхеіла Саакашвілі.

На Подолі на вулиці Сагайдачного 25 Б "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського розтрощили будівлі "Сбербанку", "Альфа банку" і "Росспівробітницва".

Також у Києві перекрили шість центральних станції метрополітену через повідомлення про замінування.