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На Алеї Героїв Небесної Сотні планують облаштувати пішохідну зону, - влада Києва

Меморіально-музейному комплексу буде передано земельні ділянки від Майдану Незалежності до Алеї Героїв Небесної Сотні, 3-5
Київська міська рада затвердила проект землеустрою для відведення земельних ділянок Національному меморіальному комплексу Героїв Небесної Сотні — Музею Революції Гідності для облаштування та експлуатації пішохідної зони, благоустрою та озеленення території.
На Алеї Героїв Небесної Сотні планують облаштувати пішохідну зону, - влада Києва Фото: з відкритих джерел

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Відповідно до рішення Київради буде внесено зміни до «Програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року» та Концепції формування зелених насаджень у центральній частині міста.

Зокрема, меморіально-музейному комплексу буде передано земельні ділянки від Майдану Незалежності до Алеї Героїв Небесної Сотні, 3-5.

"А саме: 0,535 га і 0,594 га у Печерському та 0,227 га – у Шевченківському районі", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці ділянки розташовані у межах історичного центру та ареалу Києва і, згідно з держкадастром, належать до земель історико-культурного призначення.

Нагадаємо, переможцями конкурсу "Меморіал героїв Небесної сотні" стали львівські архітекторки Ірина Волинець та Марія Процик.

Зазначимо, Кабінет Міністрів України заснував 50 академічних стипендій імені 10 Героїв Небесної сотні.

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22 03 2018 22:19
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