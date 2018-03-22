На Алеї Героїв Небесної Сотні планують облаштувати пішохідну зону, - влада Києва
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Відповідно до рішення Київради буде внесено зміни до «Програми розвитку зеленої зони міста Києва до 2010 року» та Концепції формування зелених насаджень у центральній частині міста.
Зокрема, меморіально-музейному комплексу буде передано земельні ділянки від Майдану Незалежності до Алеї Героїв Небесної Сотні, 3-5.
"А саме: 0,535 га і 0,594 га у Печерському та 0,227 га – у Шевченківському районі", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ці ділянки розташовані у межах історичного центру та ареалу Києва і, згідно з держкадастром, належать до земель історико-культурного призначення.
Нагадаємо, переможцями конкурсу "Меморіал героїв Небесної сотні" стали львівські архітекторки Ірина Волинець та Марія Процик.
Зазначимо, Кабінет Міністрів України заснував 50 академічних стипендій імені 10 Героїв Небесної сотні.
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