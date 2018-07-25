На Алеї слави в Голлівуді зруйнували зірку Трампа

На Алеї слави в Голлівуді зруйнували зірку президента США Дональда Трампа.

Як пише The Guardian, чоловік прийшов вночі на Алею слави з гітарним чохлом, дістав з нього кирку й почав бити по зірці американського президента. Він сам викликав поліцію і втік, проте згодом здався правоохоронцям.



Фото: theguardian.com

Зірку Трампа на Алеї слави псували вже кілька разів, зокрема й перед виборами президента у 2016 році.

Нагадаємо, у новорічну ніч в Лос-Анжелесі невідомий змінив голлівудський знак на напис Hollyweed.