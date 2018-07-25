CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа Алеї слави в Голлівуді зруйнували зірку президента США Дональда Трампа.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
На Алеї слави в Голлівуді зруйнували зірку Трампа
Вандал розбив зірку киркою
Фото: theguardian.com
Як пише The Guardian, чоловік прийшов вночі на Алею слави з гітарним чохлом, дістав з нього кирку й почав бити по зірці американського президента. Він сам викликав поліцію і втік, проте згодом здався правоохоронцям.
Фото: theguardian.com
Зірку Трампа на Алеї слави псували вже кілька разів, зокрема й перед виборами президента у 2016 році.
Нагадаємо, у новорічну ніч в Лос-Анжелесі невідомий змінив голлівудський знак на напис Hollyweed.
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25 07 2018 20:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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