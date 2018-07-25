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На Алеї слави в Голлівуді зруйнували зірку Трампа

Вандал розбив зірку киркою
На Алеї слави в Голлівуді зруйнували зірку президента США Дональда Трампа.
На Алеї слави в Голлівуді зруйнували зірку Трампа Фото: theguardian.com

Як пише The Guardian, чоловік прийшов вночі на Алею слави з гітарним чохлом, дістав з нього кирку й почав бити по зірці американського президента. Він сам викликав поліцію і втік, проте згодом здався правоохоронцям.


Фото: theguardian.com

Зірку Трампа на Алеї слави псували вже кілька разів, зокрема й перед виборами президента у 2016 році.

Нагадаємо, у новорічну ніч в Лос-Анжелесі невідомий змінив голлівудський знак на напис Hollyweed.

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25 07 2018 20:23
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